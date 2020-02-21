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"صحة تبوك" تقيم معرض "مساء صحي" لنشر السلوكيات المعززة للصحة

تضمن ١٤ ركنًا بمشاركة كادر طبي وتمريضي تجاوز الـ٤٠ طاقمًا

رعت مساعد المدير العام للشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة تبوك، الدكتورة أميرة البلوي، مساء أمس انطلاق فعاليات "مساء صحي" الذي تضمن ١٤ ركنًا، بمشاركة كادر طبي وتمريضي تجاوز الـ٤٠ طاقمًا من منسقي البرامج الصحية والأمراض المزمنة، وبرنامج مكافحة التدخين، وشؤون المراكز الصحية بقطاع مستشفى الملك فهد التخصصي، وكذلك شؤون المراكز الصحية بقطاع مستشفى الملك خالد، وذلك بتنظيم إدارة الصحة العامة ممثلة بإدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة، بالتعاون مع لجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة.

وتفصيلاً.. شملت فعاليات المعرض التي لاقت إقبالاً كبيرًا من الزوار نقاط فحص للسمنة، وقياس معدل السكر بالدم، وقياس كتلة الجسم. كما تهدف لنشر السلوكيات المعززة للصحة، والسعي للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، والتدخل بالعلاج قبل حدوث أي مضاعفات، والتركيز على عوامل الخطورة.

وشدَّدت الدكتورة "البلوى" في كلمة لها على تكثيف تفعيل البرامج المعززة للصحة مؤكدة أن إدارة الصحة العامة تعمل بشكل دائم، وحريصة على توفير الإمكانات الضرورية كافة لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، وإيجاد السبل التي تسهم في التغلب على الأسباب المؤدية لتلك الأمراض.

وعن مبادرة التنمر التي تعد من المبادرات النوعية والجديدة أوضحت منسقة إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة فاطمة الشهراني أن المبادرة إحدى المبادرات الجديدة التي تهدف للتعريف بأنواع التنمر، ومَن هو المتنمِّر.. وهو برنامج جديد، يضاف لبرامج الصحة المدرسية مستقبلاً، وسيتم التعريف من خلاله بأنواع التنمر، وطرق العلاج والوقاية منه، وكيفية التعامل مع المتنمر بأسلوب الحياة، سواء كان أسلوب المجتمع، أو طرقًا أخرى.. مؤكدة أن هناك مدارس كثيرة تطلب الدعم التوعوي من المراكز بشأن التنمر المدرسي.

من جانبها، قالت منسقة البرامج الصحية حنان الجهني إن الفعالية تهدف للارتقاء بالوعي الصحي، وغرس أنماط السلوك الصحي بين أفراد المجتمع.. وتتضمن الأركان نقاطًا للفحص، والاستشارة الطبية لمرضى السكر والضغط.. وتستهدف الرجال والنساء والأطفال من زوار المعرض على حد سواء.

وفي ختام الفعاليات كرمت مساعد المدير العام للصحة لجنة أصدقاء المرضى نظير دعمها السخي لتفعيل البرامج الصحية المعززة للصحة العامة.

صحة تبوك تبوك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة تبوك" تقيم معرض "مساء صحي" لنشر السلوكيات المعززة للصحة
سبق

رعت مساعد المدير العام للشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة تبوك، الدكتورة أميرة البلوي، مساء أمس انطلاق فعاليات "مساء صحي" الذي تضمن ١٤ ركنًا، بمشاركة كادر طبي وتمريضي تجاوز الـ٤٠ طاقمًا من منسقي البرامج الصحية والأمراض المزمنة، وبرنامج مكافحة التدخين، وشؤون المراكز الصحية بقطاع مستشفى الملك فهد التخصصي، وكذلك شؤون المراكز الصحية بقطاع مستشفى الملك خالد، وذلك بتنظيم إدارة الصحة العامة ممثلة بإدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة، بالتعاون مع لجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة.

وتفصيلاً.. شملت فعاليات المعرض التي لاقت إقبالاً كبيرًا من الزوار نقاط فحص للسمنة، وقياس معدل السكر بالدم، وقياس كتلة الجسم. كما تهدف لنشر السلوكيات المعززة للصحة، والسعي للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، والتدخل بالعلاج قبل حدوث أي مضاعفات، والتركيز على عوامل الخطورة.

وشدَّدت الدكتورة "البلوى" في كلمة لها على تكثيف تفعيل البرامج المعززة للصحة مؤكدة أن إدارة الصحة العامة تعمل بشكل دائم، وحريصة على توفير الإمكانات الضرورية كافة لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، وإيجاد السبل التي تسهم في التغلب على الأسباب المؤدية لتلك الأمراض.

وعن مبادرة التنمر التي تعد من المبادرات النوعية والجديدة أوضحت منسقة إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة فاطمة الشهراني أن المبادرة إحدى المبادرات الجديدة التي تهدف للتعريف بأنواع التنمر، ومَن هو المتنمِّر.. وهو برنامج جديد، يضاف لبرامج الصحة المدرسية مستقبلاً، وسيتم التعريف من خلاله بأنواع التنمر، وطرق العلاج والوقاية منه، وكيفية التعامل مع المتنمر بأسلوب الحياة، سواء كان أسلوب المجتمع، أو طرقًا أخرى.. مؤكدة أن هناك مدارس كثيرة تطلب الدعم التوعوي من المراكز بشأن التنمر المدرسي.

من جانبها، قالت منسقة البرامج الصحية حنان الجهني إن الفعالية تهدف للارتقاء بالوعي الصحي، وغرس أنماط السلوك الصحي بين أفراد المجتمع.. وتتضمن الأركان نقاطًا للفحص، والاستشارة الطبية لمرضى السكر والضغط.. وتستهدف الرجال والنساء والأطفال من زوار المعرض على حد سواء.

وفي ختام الفعاليات كرمت مساعد المدير العام للصحة لجنة أصدقاء المرضى نظير دعمها السخي لتفعيل البرامج الصحية المعززة للصحة العامة.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
11:59 PM

"صحة تبوك" تقيم معرض "مساء صحي" لنشر السلوكيات المعززة للصحة

تضمن ١٤ ركنًا بمشاركة كادر طبي وتمريضي تجاوز الـ٤٠ طاقمًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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رعت مساعد المدير العام للشؤون الصحية للصحة العامة بمنطقة تبوك، الدكتورة أميرة البلوي، مساء أمس انطلاق فعاليات "مساء صحي" الذي تضمن ١٤ ركنًا، بمشاركة كادر طبي وتمريضي تجاوز الـ٤٠ طاقمًا من منسقي البرامج الصحية والأمراض المزمنة، وبرنامج مكافحة التدخين، وشؤون المراكز الصحية بقطاع مستشفى الملك فهد التخصصي، وكذلك شؤون المراكز الصحية بقطاع مستشفى الملك خالد، وذلك بتنظيم إدارة الصحة العامة ممثلة بإدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة، بالتعاون مع لجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة.

وتفصيلاً.. شملت فعاليات المعرض التي لاقت إقبالاً كبيرًا من الزوار نقاط فحص للسمنة، وقياس معدل السكر بالدم، وقياس كتلة الجسم. كما تهدف لنشر السلوكيات المعززة للصحة، والسعي للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، والتدخل بالعلاج قبل حدوث أي مضاعفات، والتركيز على عوامل الخطورة.

وشدَّدت الدكتورة "البلوى" في كلمة لها على تكثيف تفعيل البرامج المعززة للصحة مؤكدة أن إدارة الصحة العامة تعمل بشكل دائم، وحريصة على توفير الإمكانات الضرورية كافة لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، وإيجاد السبل التي تسهم في التغلب على الأسباب المؤدية لتلك الأمراض.

وعن مبادرة التنمر التي تعد من المبادرات النوعية والجديدة أوضحت منسقة إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة فاطمة الشهراني أن المبادرة إحدى المبادرات الجديدة التي تهدف للتعريف بأنواع التنمر، ومَن هو المتنمِّر.. وهو برنامج جديد، يضاف لبرامج الصحة المدرسية مستقبلاً، وسيتم التعريف من خلاله بأنواع التنمر، وطرق العلاج والوقاية منه، وكيفية التعامل مع المتنمر بأسلوب الحياة، سواء كان أسلوب المجتمع، أو طرقًا أخرى.. مؤكدة أن هناك مدارس كثيرة تطلب الدعم التوعوي من المراكز بشأن التنمر المدرسي.

من جانبها، قالت منسقة البرامج الصحية حنان الجهني إن الفعالية تهدف للارتقاء بالوعي الصحي، وغرس أنماط السلوك الصحي بين أفراد المجتمع.. وتتضمن الأركان نقاطًا للفحص، والاستشارة الطبية لمرضى السكر والضغط.. وتستهدف الرجال والنساء والأطفال من زوار المعرض على حد سواء.

وفي ختام الفعاليات كرمت مساعد المدير العام للصحة لجنة أصدقاء المرضى نظير دعمها السخي لتفعيل البرامج الصحية المعززة للصحة العامة.

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