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قلبوا "طفاية الحريق" أسطوانة غاز.. فيديو لـ"المواصفات" يحذر من "موقد رحلات"

تصنّع عيونه داخل مخارط للثقب واللحم بصورة مبالغ فيها لإحداث مزيد من اللهب

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من أنه وقبل حلول الشتاء يجب الحذر من استخدام بعض المنتجات، مشيرة إلى أن هناك موقد للرحلات يتكون من أسطوانة يوضع بها الغاز رغم كونها هي في الأساس "طفاية حريق".

وضمن حملتها التوعوية #لازم_تعرف ذكرت "المواصفات" وعبر أحد مختصيها في مقطع فيديو اليوم أنه يتم قص الأسطوانة ولحمها لتبدو بشكل معين، وهو ما يشكّل خطراً بسبب أن اللحامات تكون رديئة للغاية، كما أن سمك أسطوانة طفاية الحريق يكون أقل من سمك الأسطوانة في الموقد.

وقالت الهيئة: "هذا الموقد المستعمل للرحلات يصنّع من الصاج، وهو قابل للصدأ، وتتسم لحامات الماسورة التي يمرّ من خلالها الغاز بأنها رديئة".

وأضافت: "تصنّع عيون الموقد داخل مخارط تقوم بالثقب واللّحم بصورة تسبب ناراً عالية، وقد يتم الثقب في المفتاح بصورة مبالغ فيها لإحداث المزيد من خلط الهواء بالغاز؛ سعياً للحصول على المزيد من اللهب".

وأردفت "المواصفات": "نحذر من استخدام مثل هذا النوع من المواقد؛ نظراً لأنها قد تتسبب في اندلاع الحرائق؛ بسبب سوء مستوى التصنيع".

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة طفاية حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قلبوا "طفاية الحريق" أسطوانة غاز.. فيديو لـ"المواصفات" يحذر من "موقد رحلات"
سبق

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من أنه وقبل حلول الشتاء يجب الحذر من استخدام بعض المنتجات، مشيرة إلى أن هناك موقد للرحلات يتكون من أسطوانة يوضع بها الغاز رغم كونها هي في الأساس "طفاية حريق".

وضمن حملتها التوعوية #لازم_تعرف ذكرت "المواصفات" وعبر أحد مختصيها في مقطع فيديو اليوم أنه يتم قص الأسطوانة ولحمها لتبدو بشكل معين، وهو ما يشكّل خطراً بسبب أن اللحامات تكون رديئة للغاية، كما أن سمك أسطوانة طفاية الحريق يكون أقل من سمك الأسطوانة في الموقد.

وقالت الهيئة: "هذا الموقد المستعمل للرحلات يصنّع من الصاج، وهو قابل للصدأ، وتتسم لحامات الماسورة التي يمرّ من خلالها الغاز بأنها رديئة".

وأضافت: "تصنّع عيون الموقد داخل مخارط تقوم بالثقب واللّحم بصورة تسبب ناراً عالية، وقد يتم الثقب في المفتاح بصورة مبالغ فيها لإحداث المزيد من خلط الهواء بالغاز؛ سعياً للحصول على المزيد من اللهب".

وأردفت "المواصفات": "نحذر من استخدام مثل هذا النوع من المواقد؛ نظراً لأنها قد تتسبب في اندلاع الحرائق؛ بسبب سوء مستوى التصنيع".

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
02:43 PM

قلبوا "طفاية الحريق" أسطوانة غاز.. فيديو لـ"المواصفات" يحذر من "موقد رحلات"

تصنّع عيونه داخل مخارط للثقب واللحم بصورة مبالغ فيها لإحداث مزيد من اللهب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من أنه وقبل حلول الشتاء يجب الحذر من استخدام بعض المنتجات، مشيرة إلى أن هناك موقد للرحلات يتكون من أسطوانة يوضع بها الغاز رغم كونها هي في الأساس "طفاية حريق".

وضمن حملتها التوعوية #لازم_تعرف ذكرت "المواصفات" وعبر أحد مختصيها في مقطع فيديو اليوم أنه يتم قص الأسطوانة ولحمها لتبدو بشكل معين، وهو ما يشكّل خطراً بسبب أن اللحامات تكون رديئة للغاية، كما أن سمك أسطوانة طفاية الحريق يكون أقل من سمك الأسطوانة في الموقد.

وقالت الهيئة: "هذا الموقد المستعمل للرحلات يصنّع من الصاج، وهو قابل للصدأ، وتتسم لحامات الماسورة التي يمرّ من خلالها الغاز بأنها رديئة".

وأضافت: "تصنّع عيون الموقد داخل مخارط تقوم بالثقب واللّحم بصورة تسبب ناراً عالية، وقد يتم الثقب في المفتاح بصورة مبالغ فيها لإحداث المزيد من خلط الهواء بالغاز؛ سعياً للحصول على المزيد من اللهب".

وأردفت "المواصفات": "نحذر من استخدام مثل هذا النوع من المواقد؛ نظراً لأنها قد تتسبب في اندلاع الحرائق؛ بسبب سوء مستوى التصنيع".

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