النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منها 66 مليوناً بأمريكا فقط.. العالم يتجاوز 330.4 مليون إصابة بكورونا

جونز هوبكنز: الوفيات تزيد على 5 ملايين و545 ألفاً.. والهند ثاني المتضررين

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفع إلى 330 مليوناً و491 ألفاً و623 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء- بأن إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و545 ألفاً و207 حالات.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 66 مليوناً و421 ألفاً و598 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 37 مليوناً و380 ألفاً و253 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التي سجلت 23 مليوناً و89 ألفاً و509 حالات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
منها 66 مليوناً بأمريكا فقط.. العالم يتجاوز 330.4 مليون إصابة بكورونا
سبق

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفع إلى 330 مليوناً و491 ألفاً و623 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء- بأن إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و545 ألفاً و207 حالات.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 66 مليوناً و421 ألفاً و598 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 37 مليوناً و380 ألفاً و253 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التي سجلت 23 مليوناً و89 ألفاً و509 حالات.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
10:47 AM

منها 66 مليوناً بأمريكا فقط.. العالم يتجاوز 330.4 مليون إصابة بكورونا

جونز هوبكنز: الوفيات تزيد على 5 ملايين و545 ألفاً.. والهند ثاني المتضررين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
63

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفع إلى 330 مليوناً و491 ألفاً و623 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء- بأن إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و545 ألفاً و207 حالات.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 66 مليوناً و421 ألفاً و598 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 37 مليوناً و380 ألفاً و253 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التي سجلت 23 مليوناً و89 ألفاً و509 حالات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,659
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,523
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,824
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,700

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة