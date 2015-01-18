منها 66 مليوناً بأمريكا فقط.. العالم يتجاوز 330.4 مليون إصابة بكورونا

جونز هوبكنز: الوفيات تزيد على 5 ملايين و545 ألفاً.. والهند ثاني المتضررين

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، ارتفع إلى 330 مليوناً و491 ألفاً و623 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما ذكرت قناة (سي.إن.إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء- بأن إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و545 ألفاً و207 حالات.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 66 مليوناً و421 ألفاً و598 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 37 مليوناً و380 ألفاً و253 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التي سجلت 23 مليوناً و89 ألفاً و509 حالات.