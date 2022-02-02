النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"غروس" الخيرية تستكمل دعم إجراء 1150 عملية جراحية لمرضى العيون

شملت عمليات إزالة المياه البيضاء والزرقاء.. وبالتعاون مع صندوق الوقف الصحي

استكمل صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة متابعة إجراء 1150 عملية جراحية متنوعة للعيون لعدد من المرضى ممن هم على قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية في مناطق مختلفة بالمملكة تكفلت بها مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس".

وفي التفاصيل، وجّه المدير التنفيذي للوقف الصحي الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري خطابًا للمؤسسة عبّر فيه عن شكره وتقديره على دعمها وتعاونها مع الوقف؛ مما يجسد تميز العلاقة والتكامل بين المؤسسات الخيرية التابعة للجهات الرسمية وبين المؤسسات المانحة.

من ناحيته، عبّر رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة إبراهيم محمد السبيعي، عن سعادته البالغة وتيسير السبل للمؤسسة لإتمام هذه الاتفاقية النوعية، والتي تعتبر مثالًا يحتذى للشراكة النوعية والبناءة لدعم جهود ومنجزات الجهات الحكومية الرسمية.

وأشار "السبيعي" إلى أن الجهات الصحية تتحمل في هذا الوقت تحديدًا مسؤوليات جسامًا، وتقدم جهودًا ومنجزات كبرى، نلمسها ونفخر ونعتز بها، ويشهد بها الجميع بحمد الله تعالى في وطننا المبارك، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تأتي كذلك تحقيقًا لقيم التعاضد والتكاتف والتراحم بين أبناء المجتمع، وخدمة أفراده وفق عمل مؤسسي منظم.

واختتم "السبيعي" تصريحه مشيدًا بالرؤى والمبادرات الوطنية الفاعلة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي في دعم التنمية المجتمعية، ومساندة الجهود الحكومية المتنوعة، في ظل الدعم والرعاية الكبيرة والمستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ورعاهم.

يُذكر أن هذه الاتفاقية بين مؤسسة "غُروس" الخيرية والوقف الصحي شملت دعم إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء (الساد)، أو عمليات الجلوكوما (المياه الزرقاء)، وغيرها من عمليات اعتلال العيون المتنوعة، واستفاد منها فئات من المرضى الأشد احتياجًا ممن هم على قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية في عدة مناطق؛ لتسريع حصولهم على العمليات الطبية المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"غروس" الخيرية تستكمل دعم إجراء 1150 عملية جراحية لمرضى العيون
سبق

استكمل صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة متابعة إجراء 1150 عملية جراحية متنوعة للعيون لعدد من المرضى ممن هم على قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية في مناطق مختلفة بالمملكة تكفلت بها مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس".

وفي التفاصيل، وجّه المدير التنفيذي للوقف الصحي الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري خطابًا للمؤسسة عبّر فيه عن شكره وتقديره على دعمها وتعاونها مع الوقف؛ مما يجسد تميز العلاقة والتكامل بين المؤسسات الخيرية التابعة للجهات الرسمية وبين المؤسسات المانحة.

من ناحيته، عبّر رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة إبراهيم محمد السبيعي، عن سعادته البالغة وتيسير السبل للمؤسسة لإتمام هذه الاتفاقية النوعية، والتي تعتبر مثالًا يحتذى للشراكة النوعية والبناءة لدعم جهود ومنجزات الجهات الحكومية الرسمية.

وأشار "السبيعي" إلى أن الجهات الصحية تتحمل في هذا الوقت تحديدًا مسؤوليات جسامًا، وتقدم جهودًا ومنجزات كبرى، نلمسها ونفخر ونعتز بها، ويشهد بها الجميع بحمد الله تعالى في وطننا المبارك، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تأتي كذلك تحقيقًا لقيم التعاضد والتكاتف والتراحم بين أبناء المجتمع، وخدمة أفراده وفق عمل مؤسسي منظم.

واختتم "السبيعي" تصريحه مشيدًا بالرؤى والمبادرات الوطنية الفاعلة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي في دعم التنمية المجتمعية، ومساندة الجهود الحكومية المتنوعة، في ظل الدعم والرعاية الكبيرة والمستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ورعاهم.

يُذكر أن هذه الاتفاقية بين مؤسسة "غُروس" الخيرية والوقف الصحي شملت دعم إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء (الساد)، أو عمليات الجلوكوما (المياه الزرقاء)، وغيرها من عمليات اعتلال العيون المتنوعة، واستفاد منها فئات من المرضى الأشد احتياجًا ممن هم على قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية في عدة مناطق؛ لتسريع حصولهم على العمليات الطبية المناسبة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
06:18 PM

"غروس" الخيرية تستكمل دعم إجراء 1150 عملية جراحية لمرضى العيون

شملت عمليات إزالة المياه البيضاء والزرقاء.. وبالتعاون مع صندوق الوقف الصحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
277

استكمل صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة متابعة إجراء 1150 عملية جراحية متنوعة للعيون لعدد من المرضى ممن هم على قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية في مناطق مختلفة بالمملكة تكفلت بها مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس".

وفي التفاصيل، وجّه المدير التنفيذي للوقف الصحي الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري خطابًا للمؤسسة عبّر فيه عن شكره وتقديره على دعمها وتعاونها مع الوقف؛ مما يجسد تميز العلاقة والتكامل بين المؤسسات الخيرية التابعة للجهات الرسمية وبين المؤسسات المانحة.

من ناحيته، عبّر رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة إبراهيم محمد السبيعي، عن سعادته البالغة وتيسير السبل للمؤسسة لإتمام هذه الاتفاقية النوعية، والتي تعتبر مثالًا يحتذى للشراكة النوعية والبناءة لدعم جهود ومنجزات الجهات الحكومية الرسمية.

وأشار "السبيعي" إلى أن الجهات الصحية تتحمل في هذا الوقت تحديدًا مسؤوليات جسامًا، وتقدم جهودًا ومنجزات كبرى، نلمسها ونفخر ونعتز بها، ويشهد بها الجميع بحمد الله تعالى في وطننا المبارك، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تأتي كذلك تحقيقًا لقيم التعاضد والتكاتف والتراحم بين أبناء المجتمع، وخدمة أفراده وفق عمل مؤسسي منظم.

واختتم "السبيعي" تصريحه مشيدًا بالرؤى والمبادرات الوطنية الفاعلة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع غير الربحي في دعم التنمية المجتمعية، ومساندة الجهود الحكومية المتنوعة، في ظل الدعم والرعاية الكبيرة والمستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله ورعاهم.

يُذكر أن هذه الاتفاقية بين مؤسسة "غُروس" الخيرية والوقف الصحي شملت دعم إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء (الساد)، أو عمليات الجلوكوما (المياه الزرقاء)، وغيرها من عمليات اعتلال العيون المتنوعة، واستفاد منها فئات من المرضى الأشد احتياجًا ممن هم على قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية في عدة مناطق؛ لتسريع حصولهم على العمليات الطبية المناسبة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,820

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة