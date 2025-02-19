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"التنمية الاجتماعية" تقرر توزيع نزلاء دار المسنين بجازان على مكة والطائف

مصادر "سبق": القرار تسبب في حالة من الاستياء بين النزلاء داخل الدار

كشفت مصادر لـ"سبق"، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قررت توزيع نزلاء دار المسنين في جازان، على مكة والطائف، ضمن خطة تعمل عليها، وفيما علمت "سبق" عن استياء بين المسنين داخل الدار من ذلك القرار.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن القرار نص على أن النزلاء الذين يرفضون القرار سيطلب ذووهم لاستلامهم بينما يعيش أكثر المسنين بلا أقارب داخل الدار.

واستغربت المصادر من قرار كهذا في ظل وجود مبنى جديد تستعد الوزارة لاستلامه من المقاول أنشئ على معايير عالية وبميزانية كبيرة.


ووفقاً للمصادر فإن الوزارة تعمل على خطة لدمج نزلاء دور المسنين في عدد من المناطق.

جازان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دار المسنين مكة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التنمية الاجتماعية" تقرر توزيع نزلاء دار المسنين بجازان على مكة والطائف
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق"، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قررت توزيع نزلاء دار المسنين في جازان، على مكة والطائف، ضمن خطة تعمل عليها، وفيما علمت "سبق" عن استياء بين المسنين داخل الدار من ذلك القرار.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن القرار نص على أن النزلاء الذين يرفضون القرار سيطلب ذووهم لاستلامهم بينما يعيش أكثر المسنين بلا أقارب داخل الدار.

واستغربت المصادر من قرار كهذا في ظل وجود مبنى جديد تستعد الوزارة لاستلامه من المقاول أنشئ على معايير عالية وبميزانية كبيرة.


ووفقاً للمصادر فإن الوزارة تعمل على خطة لدمج نزلاء دور المسنين في عدد من المناطق.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
12:59 AM
اخر تعديل
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
03:17 AM

"التنمية الاجتماعية" تقرر توزيع نزلاء دار المسنين بجازان على مكة والطائف

مصادر "سبق": القرار تسبب في حالة من الاستياء بين النزلاء داخل الدار

A A A
محمد المواسي - جازان
4
2,588

كشفت مصادر لـ"سبق"، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قررت توزيع نزلاء دار المسنين في جازان، على مكة والطائف، ضمن خطة تعمل عليها، وفيما علمت "سبق" عن استياء بين المسنين داخل الدار من ذلك القرار.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن القرار نص على أن النزلاء الذين يرفضون القرار سيطلب ذووهم لاستلامهم بينما يعيش أكثر المسنين بلا أقارب داخل الدار.

واستغربت المصادر من قرار كهذا في ظل وجود مبنى جديد تستعد الوزارة لاستلامه من المقاول أنشئ على معايير عالية وبميزانية كبيرة.


ووفقاً للمصادر فإن الوزارة تعمل على خطة لدمج نزلاء دور المسنين في عدد من المناطق.

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