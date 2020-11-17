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وديًّا.. الاتفاق يتعادل مع العدالة في لقاء مغلق

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مع نظيره فريق العدالة، بنتيجة 1/1 في اللقاء الودي (المغلق)، الذي جمعهما مساء اليوم (الأحد) على ملعب عبدالله الدبل، يأتي ذلك في إطار التحضيرات لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم العدالة بهدف وحيد، بينما أدرك الاتفاق التعادل في الشوط الثاني بمقصية جميلة من المهاجم السنغالي سليمان دوكارا، وبصناعة من هزاع الهزاع.

وفي سياق متصل منح الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، لاعبي الفريق إجازة ليوم واحد غدًا الاثنين، على أن تستأنف التدريبات يوم الثلاثاء المقبل.

الاتفاق العدالة كأس الأمير محمد بن سلمان ملعب عبد الله الدبل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وديًّا.. الاتفاق يتعادل مع العدالة في لقاء مغلق
سبق

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مع نظيره فريق العدالة، بنتيجة 1/1 في اللقاء الودي (المغلق)، الذي جمعهما مساء اليوم (الأحد) على ملعب عبدالله الدبل، يأتي ذلك في إطار التحضيرات لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم العدالة بهدف وحيد، بينما أدرك الاتفاق التعادل في الشوط الثاني بمقصية جميلة من المهاجم السنغالي سليمان دوكارا، وبصناعة من هزاع الهزاع.

وفي سياق متصل منح الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، لاعبي الفريق إجازة ليوم واحد غدًا الاثنين، على أن تستأنف التدريبات يوم الثلاثاء المقبل.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
09:23 PM

وديًّا.. الاتفاق يتعادل مع العدالة في لقاء مغلق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مع نظيره فريق العدالة، بنتيجة 1/1 في اللقاء الودي (المغلق)، الذي جمعهما مساء اليوم (الأحد) على ملعب عبدالله الدبل، يأتي ذلك في إطار التحضيرات لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم العدالة بهدف وحيد، بينما أدرك الاتفاق التعادل في الشوط الثاني بمقصية جميلة من المهاجم السنغالي سليمان دوكارا، وبصناعة من هزاع الهزاع.

وفي سياق متصل منح الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، لاعبي الفريق إجازة ليوم واحد غدًا الاثنين، على أن تستأنف التدريبات يوم الثلاثاء المقبل.

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