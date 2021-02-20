احتفل الزميل نواف الحريص، مراسل صحيفة "سبق" بالمذنب، بعقد قرانه على كريمة سعد المطيري بمحافظة عنيزة.
أسرة صحيفة "سبق" تتقدم بخالص التهاني للزميل الحريص، وتتمنى له حياة سعيدة.
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي
احتفل الزميل نواف الحريص، مراسل صحيفة "سبق" بالمذنب، بعقد قرانه على كريمة سعد المطيري بمحافظة عنيزة.
أسرة صحيفة "سبق" تتقدم بخالص التهاني للزميل الحريص، وتتمنى له حياة سعيدة.
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الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-20
احتفل الزميل نواف الحريص، مراسل صحيفة "سبق" بالمذنب، بعقد قرانه على كريمة سعد المطيري بمحافظة عنيزة.
20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
10:05 PM
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي
احتفل الزميل نواف الحريص، مراسل صحيفة "سبق" بالمذنب، بعقد قرانه على كريمة سعد المطيري بمحافظة عنيزة.
أسرة صحيفة "سبق" تتقدم بخالص التهاني للزميل الحريص، وتتمنى له حياة سعيدة.
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