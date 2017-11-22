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"جارديم ": علينا احترام الخصم واثق في متعب .. "المعيوف ": غداً لنا كلمة في نهائي القارة

قبل موقعة الهلال السعودي وبوهانج الكوري في النهائي الآسيوي 2021

أكد مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي "جارديم" أنه يحترم خصمه بوهانج الكوري الجنوبي، لذا سيلعب فريقه في نهائي القارة من مبدأ الاحترام أولاً .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "جارديم"، اليوم الاثنين، قبل موقعة الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 في العاصمة السعودية الرياض، غداً الثلاثاء .

وأضاف "جارديم ": "نهائي كبير بين فريقين كبيرين فالطرفان حققا اللقب 3 مرات، ونحن نسعى لتحقيق اللقب غداً على أرضنا وبين جماهيرنا، وشعارنا هو احترام الخصم، وبالسلوك الجيد والتنظيم سنكسب المباراة "

وامتدح "جارديم" مدافع الأزرق متعب المفرج، الذي سيخوض اللقاء خلفاً لزميله علي البليهي الغائب بداعي تراكم البطاقات، وأبدى ثقته في المفرج وبقية اللاعبين .

وأشار "جارديم " إلى قوة المنافس الكوري مشيراً إلى أنه (أي بوهانج ) لم يتلق سوى هدف وحيد في آخر 3 مباريات له ، مؤكداً عدم التساهل أمامه، ومستشهداً بمواجهتي سيدني و أوراوا أمام الهلال الذي كان أفضل منهما، إلا إنهما خطفا اللقب .

من جانبه قال حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف عن اللقاء: "غداً سيعرف الجميع من هو الهلال كبير آسيا ، وسنحسم اللقب بإذن الله، ونحن نحترم الخصم كما نثق في قدراتنا كلاعبين، كما أن متعب المفرج يعد إضافة للفريق وبالذات خط الدفاع، والجميع يلعب باسم الوطن".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"جارديم ": علينا احترام الخصم واثق في متعب .. "المعيوف ": غداً لنا كلمة في نهائي القارة
سبق

أكد مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي "جارديم" أنه يحترم خصمه بوهانج الكوري الجنوبي، لذا سيلعب فريقه في نهائي القارة من مبدأ الاحترام أولاً .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "جارديم"، اليوم الاثنين، قبل موقعة الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 في العاصمة السعودية الرياض، غداً الثلاثاء .

وأضاف "جارديم ": "نهائي كبير بين فريقين كبيرين فالطرفان حققا اللقب 3 مرات، ونحن نسعى لتحقيق اللقب غداً على أرضنا وبين جماهيرنا، وشعارنا هو احترام الخصم، وبالسلوك الجيد والتنظيم سنكسب المباراة "

وامتدح "جارديم" مدافع الأزرق متعب المفرج، الذي سيخوض اللقاء خلفاً لزميله علي البليهي الغائب بداعي تراكم البطاقات، وأبدى ثقته في المفرج وبقية اللاعبين .

وأشار "جارديم " إلى قوة المنافس الكوري مشيراً إلى أنه (أي بوهانج ) لم يتلق سوى هدف وحيد في آخر 3 مباريات له ، مؤكداً عدم التساهل أمامه، ومستشهداً بمواجهتي سيدني و أوراوا أمام الهلال الذي كان أفضل منهما، إلا إنهما خطفا اللقب .

من جانبه قال حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف عن اللقاء: "غداً سيعرف الجميع من هو الهلال كبير آسيا ، وسنحسم اللقب بإذن الله، ونحن نحترم الخصم كما نثق في قدراتنا كلاعبين، كما أن متعب المفرج يعد إضافة للفريق وبالذات خط الدفاع، والجميع يلعب باسم الوطن".

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
04:19 PM

"جارديم ": علينا احترام الخصم واثق في متعب .. "المعيوف ": غداً لنا كلمة في نهائي القارة

قبل موقعة الهلال السعودي وبوهانج الكوري في النهائي الآسيوي 2021

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أحمد سرور - الرياض
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1,874

أكد مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي "جارديم" أنه يحترم خصمه بوهانج الكوري الجنوبي، لذا سيلعب فريقه في نهائي القارة من مبدأ الاحترام أولاً .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "جارديم"، اليوم الاثنين، قبل موقعة الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 في العاصمة السعودية الرياض، غداً الثلاثاء .

وأضاف "جارديم ": "نهائي كبير بين فريقين كبيرين فالطرفان حققا اللقب 3 مرات، ونحن نسعى لتحقيق اللقب غداً على أرضنا وبين جماهيرنا، وشعارنا هو احترام الخصم، وبالسلوك الجيد والتنظيم سنكسب المباراة "

وامتدح "جارديم" مدافع الأزرق متعب المفرج، الذي سيخوض اللقاء خلفاً لزميله علي البليهي الغائب بداعي تراكم البطاقات، وأبدى ثقته في المفرج وبقية اللاعبين .

وأشار "جارديم " إلى قوة المنافس الكوري مشيراً إلى أنه (أي بوهانج ) لم يتلق سوى هدف وحيد في آخر 3 مباريات له ، مؤكداً عدم التساهل أمامه، ومستشهداً بمواجهتي سيدني و أوراوا أمام الهلال الذي كان أفضل منهما، إلا إنهما خطفا اللقب .

من جانبه قال حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف عن اللقاء: "غداً سيعرف الجميع من هو الهلال كبير آسيا ، وسنحسم اللقب بإذن الله، ونحن نحترم الخصم كما نثق في قدراتنا كلاعبين، كما أن متعب المفرج يعد إضافة للفريق وبالذات خط الدفاع، والجميع يلعب باسم الوطن".

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