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"موهبة" تُنهي تدريب 70 طالبًا للقبول في أمريكا

إضافة إلى خوض اختبار SAT لأربع مرات متتالية

أنهت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تدريب 70 طالبًا على برنامج التميز للقبول بالجامعات الأمريكية وخوض اختبار SAT لأربع مرات متتالية، الذي يُعد الاختبار الرئيسي للالتحاق بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت المؤسسة قد أطلقت برنامج التميز الذي استمر 7 أيام، لطلاب المرحلة الثانوية، بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية مختصة لتدريب الطلاب على أساسيات التقدم والقبول بجامعات أمريكا.
وشهد الطلاب المنتسبون لبرنامج التميز، تدريبًّا متعددًا على كتابة السيرة الذاتية، وطريقة تعبئة نماذج القبول، وإعداد ملفات خاصة بالأعمال التطوعية والأنشطة اللامنهجية التي أنجزها الطلاب فترة دراسته في التعليم العام؛ لا سيما وأنها من أبرز اشتراطات القبول بالولايات المتحدة.
وعلى هامش ورشة العمل، عقدت هيئة الفضاء السعودية لقاءً مع الطلاب، واستعرضت التخصصات التي تحتاج إليها الهيئة، والتعريف بمفهوم الفضاء وتخصصاته الأربعة.
ويمنح برنامج التميز، الطلابَ خمس جلسات استشارية خاصة مع مختصين لتدريب المنتسبين على إجراءات التقديم بالجامعات على مدار عام؛ علاوة على دعم الطالب في التقديم على ثلاث جامعات أمريكية في مجال تخصصه، ومنحه بعثة "موهبة" في حال حصوله على قبول غير مشروط من الجامعات الأمريكية.
يُذكر أن برنامج التميز انطلق قبل 5 أعوام، واستهدف 232 طالبًا وطالبة تم قبول عدد منهم في جامعة هارفارد الأشهر عالميًّا.

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"موهبة" تُنهي تدريب 70 طالبًا للقبول في أمريكا
سبق

أنهت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تدريب 70 طالبًا على برنامج التميز للقبول بالجامعات الأمريكية وخوض اختبار SAT لأربع مرات متتالية، الذي يُعد الاختبار الرئيسي للالتحاق بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت المؤسسة قد أطلقت برنامج التميز الذي استمر 7 أيام، لطلاب المرحلة الثانوية، بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية مختصة لتدريب الطلاب على أساسيات التقدم والقبول بجامعات أمريكا.
وشهد الطلاب المنتسبون لبرنامج التميز، تدريبًّا متعددًا على كتابة السيرة الذاتية، وطريقة تعبئة نماذج القبول، وإعداد ملفات خاصة بالأعمال التطوعية والأنشطة اللامنهجية التي أنجزها الطلاب فترة دراسته في التعليم العام؛ لا سيما وأنها من أبرز اشتراطات القبول بالولايات المتحدة.
وعلى هامش ورشة العمل، عقدت هيئة الفضاء السعودية لقاءً مع الطلاب، واستعرضت التخصصات التي تحتاج إليها الهيئة، والتعريف بمفهوم الفضاء وتخصصاته الأربعة.
ويمنح برنامج التميز، الطلابَ خمس جلسات استشارية خاصة مع مختصين لتدريب المنتسبين على إجراءات التقديم بالجامعات على مدار عام؛ علاوة على دعم الطالب في التقديم على ثلاث جامعات أمريكية في مجال تخصصه، ومنحه بعثة "موهبة" في حال حصوله على قبول غير مشروط من الجامعات الأمريكية.
يُذكر أن برنامج التميز انطلق قبل 5 أعوام، واستهدف 232 طالبًا وطالبة تم قبول عدد منهم في جامعة هارفارد الأشهر عالميًّا.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
11:43 AM

"موهبة" تُنهي تدريب 70 طالبًا للقبول في أمريكا

إضافة إلى خوض اختبار SAT لأربع مرات متتالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، تدريب 70 طالبًا على برنامج التميز للقبول بالجامعات الأمريكية وخوض اختبار SAT لأربع مرات متتالية، الذي يُعد الاختبار الرئيسي للالتحاق بجامعات الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت المؤسسة قد أطلقت برنامج التميز الذي استمر 7 أيام، لطلاب المرحلة الثانوية، بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية مختصة لتدريب الطلاب على أساسيات التقدم والقبول بجامعات أمريكا.
وشهد الطلاب المنتسبون لبرنامج التميز، تدريبًّا متعددًا على كتابة السيرة الذاتية، وطريقة تعبئة نماذج القبول، وإعداد ملفات خاصة بالأعمال التطوعية والأنشطة اللامنهجية التي أنجزها الطلاب فترة دراسته في التعليم العام؛ لا سيما وأنها من أبرز اشتراطات القبول بالولايات المتحدة.
وعلى هامش ورشة العمل، عقدت هيئة الفضاء السعودية لقاءً مع الطلاب، واستعرضت التخصصات التي تحتاج إليها الهيئة، والتعريف بمفهوم الفضاء وتخصصاته الأربعة.
ويمنح برنامج التميز، الطلابَ خمس جلسات استشارية خاصة مع مختصين لتدريب المنتسبين على إجراءات التقديم بالجامعات على مدار عام؛ علاوة على دعم الطالب في التقديم على ثلاث جامعات أمريكية في مجال تخصصه، ومنحه بعثة "موهبة" في حال حصوله على قبول غير مشروط من الجامعات الأمريكية.
يُذكر أن برنامج التميز انطلق قبل 5 أعوام، واستهدف 232 طالبًا وطالبة تم قبول عدد منهم في جامعة هارفارد الأشهر عالميًّا.

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