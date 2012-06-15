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"الفالح": لا بد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة

قال: يجب العمل على توفير استثمارات استراتيجية لتأمين المزيج المستقبلي

قال وزير الطاقة خالد الفالح: لا بد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة.

وأضاف، خلال في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين: يجب أن يتوسع العالم في تمويل عمليات البحث والتطوير؛ بهدف تخفيف الآثار البيئية لاستخدام الطاقة لدينا، وأن يشمل هذا تطوير مصادر جديدة نظيفة للطاقة، وتعزيز الأداء البيئي للمصادر التقليدية التي ستظل تشكل الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة العالمية.

وتابع: لا بد من العمل على توفير استثمارات استراتيجية لتأمين المزيج المستقبلي الأمثل من الطاقة، بما يشمل مصادر الطاقة التقليدية، التي تشهد تأخراً في الاستثمارات في كل من إنتاجها ورفع درجة نظافتها، إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفالح": لا بد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة
سبق

قال وزير الطاقة خالد الفالح: لا بد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة.

وأضاف، خلال في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين: يجب أن يتوسع العالم في تمويل عمليات البحث والتطوير؛ بهدف تخفيف الآثار البيئية لاستخدام الطاقة لدينا، وأن يشمل هذا تطوير مصادر جديدة نظيفة للطاقة، وتعزيز الأداء البيئي للمصادر التقليدية التي ستظل تشكل الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة العالمية.

وتابع: لا بد من العمل على توفير استثمارات استراتيجية لتأمين المزيج المستقبلي الأمثل من الطاقة، بما يشمل مصادر الطاقة التقليدية، التي تشهد تأخراً في الاستثمارات في كل من إنتاجها ورفع درجة نظافتها، إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
03:07 PM

"الفالح": لا بد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة

قال: يجب العمل على توفير استثمارات استراتيجية لتأمين المزيج المستقبلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,397

قال وزير الطاقة خالد الفالح: لا بد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال الإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة.

وأضاف، خلال في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين: يجب أن يتوسع العالم في تمويل عمليات البحث والتطوير؛ بهدف تخفيف الآثار البيئية لاستخدام الطاقة لدينا، وأن يشمل هذا تطوير مصادر جديدة نظيفة للطاقة، وتعزيز الأداء البيئي للمصادر التقليدية التي ستظل تشكل الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة العالمية.

وتابع: لا بد من العمل على توفير استثمارات استراتيجية لتأمين المزيج المستقبلي الأمثل من الطاقة، بما يشمل مصادر الطاقة التقليدية، التي تشهد تأخراً في الاستثمارات في كل من إنتاجها ورفع درجة نظافتها، إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة.

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