"الصحة" تنفي الرسالة المتداولة عن تحذير الأكل والطلب من المطاعم بسبب كورونا
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه لا صحة للرسالة المتداولة حول تحذير وزارة الصحة من الأكل أو الطلب من المطاعم بسبب فيروس #كورونا الجديد.
ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
"الصحة" تنفي الرسالة المتداولة عن تحذير الأكل والطلب من المطاعم بسبب كورونا
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-02-24
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه لا صحة للرسالة المتداولة حول تحذير وزارة الصحة من الأكل أو الطلب من المطاعم بسبب فيروس #كورونا الجديد.
ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
07:22 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
08:32 PM
"الصحة" تنفي الرسالة المتداولة عن تحذير الأكل والطلب من المطاعم بسبب كورونا
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه لا صحة للرسالة المتداولة حول تحذير وزارة الصحة من الأكل أو الطلب من المطاعم بسبب فيروس #كورونا الجديد.
ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.