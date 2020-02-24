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"الصحة" تنفي الرسالة المتداولة عن تحذير الأكل والطلب من المطاعم بسبب كورونا

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه ‏لا صحة للرسالة المتداولة حول تحذير وزارة الصحة من الأكل أو الطلب من المطاعم بسبب فيروس ‫#كورونا الجديد.

‏ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تنفي الرسالة المتداولة عن تحذير الأكل والطلب من المطاعم بسبب كورونا
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه ‏لا صحة للرسالة المتداولة حول تحذير وزارة الصحة من الأكل أو الطلب من المطاعم بسبب فيروس ‫#كورونا الجديد.

‏ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
07:22 PM
اخر تعديل
24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
08:32 PM

"الصحة" تنفي الرسالة المتداولة عن تحذير الأكل والطلب من المطاعم بسبب كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
7,028

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه ‏لا صحة للرسالة المتداولة حول تحذير وزارة الصحة من الأكل أو الطلب من المطاعم بسبب فيروس ‫#كورونا الجديد.

‏ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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