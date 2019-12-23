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العراق.. حكم بإعدام 3 أشخاص أدينوا بارتكاب تفجيرات بالبصرة

مجلس القضاء: جريمتهم أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين

أصدرت محكمة عراقية اليوم حكمًا بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بارتكاب جريمة تفجيرات في مدينة البصرة جنوب العراق.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحفي، اليوم، بأن محكمة جنايات محافظة "ذي قار" أصدرت الحكم بإعدام الأشخاص الثلاثة بعد إدانتهم بالاشتراك في تفجير دراجات نارية مفخخة بعبوات ناسفة في منطقة الجمهورية بمحافظة البصرة؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين، مشيرًا إلى أن الأحكام صدرت وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

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العراق.. حكم بإعدام 3 أشخاص أدينوا بارتكاب تفجيرات بالبصرة
سبق

أصدرت محكمة عراقية اليوم حكمًا بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بارتكاب جريمة تفجيرات في مدينة البصرة جنوب العراق.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحفي، اليوم، بأن محكمة جنايات محافظة "ذي قار" أصدرت الحكم بإعدام الأشخاص الثلاثة بعد إدانتهم بالاشتراك في تفجير دراجات نارية مفخخة بعبوات ناسفة في منطقة الجمهورية بمحافظة البصرة؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين، مشيرًا إلى أن الأحكام صدرت وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
04:07 PM

العراق.. حكم بإعدام 3 أشخاص أدينوا بارتكاب تفجيرات بالبصرة

مجلس القضاء: جريمتهم أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت محكمة عراقية اليوم حكمًا بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بارتكاب جريمة تفجيرات في مدينة البصرة جنوب العراق.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحفي، اليوم، بأن محكمة جنايات محافظة "ذي قار" أصدرت الحكم بإعدام الأشخاص الثلاثة بعد إدانتهم بالاشتراك في تفجير دراجات نارية مفخخة بعبوات ناسفة في منطقة الجمهورية بمحافظة البصرة؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين، مشيرًا إلى أن الأحكام صدرت وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

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