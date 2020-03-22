إصابة أسطورة ميلان "باولو مالديني" ونجله بـ"فيروس كورونا"

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم السبت إصابة باولو مالديني، المدير الرياضي للفريق، ونجله دانيال، المهاجم في فريق الشباب، بفيروس كورونا.

وقال نادي ميلان في بيان على موقعه الرسمي: "يؤكد إيه سي ميلان أن باولو مالديني، المدير الرياضي، كان على اتصال بشخص ثبتت إصابته لاحقًا بفيروس كورونا؛ وبدأت أعراض الفيروس في الظهور عليه".

وأضاف البيان: "وبناء عليه تم إخضاعه لاختبار كورونا أمس، وكانت النتيجة إيجابية".

وتابع البيان: "وكان الاختبار أيضًا إيجابيًّا على نجله دانيال، المهاجم في فريق شباب إيه سي ميلان، الذي كان يتدرب مع الفريق الأول".

وأوضح البيان أن كلاً من باولو مالديني ودانيال بخير، وقد أنهيا بالفعل أسبوعَيْن في المنزل دون الاتصال بالآخرين.

ووفقًا للبيان "سيبقى الأب والابن في الحجر الصحي حتى الشفاء، بحسب البروتوكولات الطبية التي حددتها السلطات الصحية".

يُشار إلى أن إيطاليا سجَّلت اليوم 793 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة؛ لترتفع أعداد الوفيات إلى 3095 حالة في منطقة لومباردي الشمالية.