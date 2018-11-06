"آل فهيد" مديرًا لفرع "البحوث العلمية" بالباحة

أصدر مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء اليوم قرارًا بتعيين الشيخ محمد بن سعود بن عبدالرحمن آل فهيد مديرًا عامًا لفرع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بمنطقة الباحة.

وأعرب فضيلته عن امتنانه العظيم وشكره الجزيل لولاة الأمر على هذه الثقة الكريمة.