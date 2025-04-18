صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي (الفيصلية، والفاضلية) في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة ، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر . وأوضح المصدر أنه تقرر السماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً. وقال المصدر: تقرر أن تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية. واختتم بالقول: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.

"الداخلية" تعلن عزل حيي "الفيصلية" و"الفاضلية" في الأحساء ومنع التجول والدخول والخروج منهما صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-18 صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي (الفيصلية، والفاضلية) في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة ، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر .



وأوضح المصدر أنه تقرر السماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً.



وقال المصدر: تقرر أن تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.



واختتم بالقول: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.



18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 03:08 PM

اخر تعديل 18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441 03:20 PM

"الداخلية" تعلن عزل حيي "الفيصلية" و"الفاضلية" في الأحساء ومنع التجول والدخول والخروج منهما ضمن إجراءات احترازية صحية إضافية.. على مدار 24 ساعة بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر





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صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حيي (الفيصلية، والفاضلية) في محافظة الأحساء ومنع الدخول إليهما أو الخروج منهما ومنع التجول فيهما على مدار 24 ساعة ، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر .



وأوضح المصدر أنه تقرر السماح لسكان الحيين المشار إليهما الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً.



وقال المصدر: تقرر أن تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحيين المعزولين صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.



واختتم بالقول: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.

