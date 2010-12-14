النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 65 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 82 خلال الـ24 ساعة الماضية

"أمير تبوك": ميزانية 2022 جسّدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة

قال: ما تحقق من نتائج وأرقام مبشرة تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والقضاة والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية في القصر الحكومي بتبوك.

وفي مستهل اللقاء رحب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، رافعاً باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي 1443 / 1444هـ.

ونوّه أمير تبوك خلال حديثه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتصريح سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكداً أن صدور هذه الميزانية وما تضمنته من مضامين الخير والنماء والاهتمام بأمن وصحة المواطن جسّدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتنويع مصادر الدخل وتعزيز إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن ما تحقق من نتائج وأرقام مبشرة في الميزانية العامة من برامج مختلفة للصحة والتعليم ودعم خطط الإسكان رغم التحديات والظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا هو تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

ولفت إلى حرص القيادة الرشيدة على كل ما يسهم في تحقيق الرفاهية والعيش الكريم والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعزة الوطن.

وتناول أمير المنطقة في حديثه للمواطنين عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، داعياً الله -العلي القدير- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمير تبوك": ميزانية 2022 جسّدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة
سبق

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والقضاة والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية في القصر الحكومي بتبوك.

وفي مستهل اللقاء رحب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، رافعاً باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي 1443 / 1444هـ.

ونوّه أمير تبوك خلال حديثه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتصريح سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكداً أن صدور هذه الميزانية وما تضمنته من مضامين الخير والنماء والاهتمام بأمن وصحة المواطن جسّدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتنويع مصادر الدخل وتعزيز إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن ما تحقق من نتائج وأرقام مبشرة في الميزانية العامة من برامج مختلفة للصحة والتعليم ودعم خطط الإسكان رغم التحديات والظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا هو تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

ولفت إلى حرص القيادة الرشيدة على كل ما يسهم في تحقيق الرفاهية والعيش الكريم والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعزة الوطن.

وتناول أمير المنطقة في حديثه للمواطنين عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، داعياً الله -العلي القدير- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
11:24 AM

"أمير تبوك": ميزانية 2022 جسّدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة

قال: ما تحقق من نتائج وأرقام مبشرة تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
416

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والقضاة والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية في القصر الحكومي بتبوك.

وفي مستهل اللقاء رحب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، رافعاً باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي 1443 / 1444هـ.

ونوّه أمير تبوك خلال حديثه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتصريح سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكداً أن صدور هذه الميزانية وما تضمنته من مضامين الخير والنماء والاهتمام بأمن وصحة المواطن جسّدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتنويع مصادر الدخل وتعزيز إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن ما تحقق من نتائج وأرقام مبشرة في الميزانية العامة من برامج مختلفة للصحة والتعليم ودعم خطط الإسكان رغم التحديات والظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا هو تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

ولفت إلى حرص القيادة الرشيدة على كل ما يسهم في تحقيق الرفاهية والعيش الكريم والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعزة الوطن.

وتناول أمير المنطقة في حديثه للمواطنين عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، داعياً الله -العلي القدير- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,518
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,729
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,407

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة