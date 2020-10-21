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هيئة الاتصالات توقع مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير

لرسم أطر التعاون المشترك بين الطرفين في "تقنية المعلومات"

وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير، لرسم أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين الاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات في مشاريع شركة البحر الأحمر للتطوير.

يأتي ذلك تماشياً مع دور الهيئة التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومواءمة جميع مشاريع الشركة مع تنظيمات الهيئة بما يحقق أهداف الهيئة والشركة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي: ستفتح هذه المذكرة آفاق شراكة استراتيجية لتمكين الاستفادة من أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مشاريع الشركة.

وأكد على دور الهيئة في تشجيع ودعم الابتكار والتقنيات الناشئة من خلال تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ودعم وتمكين التقنيات الرقمية الجديدة في جميع القطاعات اتساقًا مع رؤية المملكة 2030.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، أن هذه المذكرة تعد الخطوة الأولى نحو شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركة البحر الأحمر للتطوير وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وستدعم هذه الشراكة الجهود للاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات.

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" تُعد ممكنًا أساسيًّا لرؤية المملكة 2030 بعد أن رسمت الهيئة استراتيجتها الجديدة بالمواءمة مع مستهدفات الرؤية؛ سعيًا لمواكبة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، في الوقت الذي تقود فيه شركة البحر الأحمر عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الاتصالات توقع مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير
سبق

وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير، لرسم أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين الاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات في مشاريع شركة البحر الأحمر للتطوير.

يأتي ذلك تماشياً مع دور الهيئة التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومواءمة جميع مشاريع الشركة مع تنظيمات الهيئة بما يحقق أهداف الهيئة والشركة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي: ستفتح هذه المذكرة آفاق شراكة استراتيجية لتمكين الاستفادة من أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مشاريع الشركة.

وأكد على دور الهيئة في تشجيع ودعم الابتكار والتقنيات الناشئة من خلال تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ودعم وتمكين التقنيات الرقمية الجديدة في جميع القطاعات اتساقًا مع رؤية المملكة 2030.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، أن هذه المذكرة تعد الخطوة الأولى نحو شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركة البحر الأحمر للتطوير وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وستدعم هذه الشراكة الجهود للاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات.

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" تُعد ممكنًا أساسيًّا لرؤية المملكة 2030 بعد أن رسمت الهيئة استراتيجتها الجديدة بالمواءمة مع مستهدفات الرؤية؛ سعيًا لمواكبة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، في الوقت الذي تقود فيه شركة البحر الأحمر عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
05:20 PM

هيئة الاتصالات توقع مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير

لرسم أطر التعاون المشترك بين الطرفين في "تقنية المعلومات"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير، لرسم أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين الاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات في مشاريع شركة البحر الأحمر للتطوير.

يأتي ذلك تماشياً مع دور الهيئة التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومواءمة جميع مشاريع الشركة مع تنظيمات الهيئة بما يحقق أهداف الهيئة والشركة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي: ستفتح هذه المذكرة آفاق شراكة استراتيجية لتمكين الاستفادة من أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مشاريع الشركة.

وأكد على دور الهيئة في تشجيع ودعم الابتكار والتقنيات الناشئة من خلال تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ودعم وتمكين التقنيات الرقمية الجديدة في جميع القطاعات اتساقًا مع رؤية المملكة 2030.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، أن هذه المذكرة تعد الخطوة الأولى نحو شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركة البحر الأحمر للتطوير وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وستدعم هذه الشراكة الجهود للاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات.

يُشار إلى أن "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" تُعد ممكنًا أساسيًّا لرؤية المملكة 2030 بعد أن رسمت الهيئة استراتيجتها الجديدة بالمواءمة مع مستهدفات الرؤية؛ سعيًا لمواكبة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، في الوقت الذي تقود فيه شركة البحر الأحمر عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

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