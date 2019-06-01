النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. "الطوارئ الخاصة" تقدم خدمات أمنية وإنسانية لزوّار المسجد النبوي

بينها إرشاد التائهين وتقديم العون للمحتاجين وتنظيم الحشود وتسهيل التحركات

تصوير- عمار الأحمدي: تبذل رئاسة أمن الدولة ممثلة بقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنوّرة، جهوداً مكثّفة في خدمة زوّار المسجد النبوي الشريف؛ فضلاً عن جاهزيتها على مدار الساعة لمباشرة أيّ مهام أمنية لأيّ أحداث - لا قدر الله -، إضافة إلى تقديم الخدمات الإنسانية؛ كإرشاد التائهين، وتقديم العون للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشارك قوة الطوارئ في رحاب الحرم النبوي الشريف، الجهاتِ المعنية الأخرى في الخدمات الإنسانية والإسعافية والأمنية؛ لتسهيل كل ما يخدم زوّار المسجد النبوي، كما تقوم بتنظيم الحشود وتسهيل تحركات المصلين من وإلى المسجد النبوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. "الطوارئ الخاصة" تقدم خدمات أمنية وإنسانية لزوّار المسجد النبوي
سبق

تصوير- عمار الأحمدي: تبذل رئاسة أمن الدولة ممثلة بقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنوّرة، جهوداً مكثّفة في خدمة زوّار المسجد النبوي الشريف؛ فضلاً عن جاهزيتها على مدار الساعة لمباشرة أيّ مهام أمنية لأيّ أحداث - لا قدر الله -، إضافة إلى تقديم الخدمات الإنسانية؛ كإرشاد التائهين، وتقديم العون للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشارك قوة الطوارئ في رحاب الحرم النبوي الشريف، الجهاتِ المعنية الأخرى في الخدمات الإنسانية والإسعافية والأمنية؛ لتسهيل كل ما يخدم زوّار المسجد النبوي، كما تقوم بتنظيم الحشود وتسهيل تحركات المصلين من وإلى المسجد النبوي.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
01:54 PM

شاهد .. "الطوارئ الخاصة" تقدم خدمات أمنية وإنسانية لزوّار المسجد النبوي

بينها إرشاد التائهين وتقديم العون للمحتاجين وتنظيم الحشود وتسهيل التحركات

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
4
8,919

تصوير- عمار الأحمدي: تبذل رئاسة أمن الدولة ممثلة بقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنوّرة، جهوداً مكثّفة في خدمة زوّار المسجد النبوي الشريف؛ فضلاً عن جاهزيتها على مدار الساعة لمباشرة أيّ مهام أمنية لأيّ أحداث - لا قدر الله -، إضافة إلى تقديم الخدمات الإنسانية؛ كإرشاد التائهين، وتقديم العون للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشارك قوة الطوارئ في رحاب الحرم النبوي الشريف، الجهاتِ المعنية الأخرى في الخدمات الإنسانية والإسعافية والأمنية؛ لتسهيل كل ما يخدم زوّار المسجد النبوي، كما تقوم بتنظيم الحشود وتسهيل تحركات المصلين من وإلى المسجد النبوي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,845

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة