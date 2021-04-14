"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وتستمر حتى الخامسة عصراً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد قد تتسبّب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ 5 عصراً.