رُزق المعلم منصور مريش حسن الخياط بمولودة جديدة، اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "ملك". جعلها الله من مواليد السعادة، وأنبتها نباتًا حسنًا.
"الخياط" يُرزق بـ"ملك"
رُزق المعلم منصور مريش حسن الخياط بمولودة جديدة، اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "ملك". جعلها الله من مواليد السعادة، وأنبتها نباتًا حسنًا.
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"الخياط" يُرزق بـ"ملك"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-23
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
08:55 PM
"الخياط" يُرزق بـ"ملك"
رُزق المعلم منصور مريش حسن الخياط بمولودة جديدة، اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "ملك". جعلها الله من مواليد السعادة، وأنبتها نباتًا حسنًا.
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