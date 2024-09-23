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"الخياط" يُرزق بـ"ملك"

رُزق المعلم منصور مريش حسن الخياط بمولودة جديدة، اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "ملك". جعلها الله من مواليد السعادة، وأنبتها نباتًا حسنًا.

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"الخياط" يُرزق بـ"ملك"
سبق

رُزق المعلم منصور مريش حسن الخياط بمولودة جديدة، اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "ملك". جعلها الله من مواليد السعادة، وأنبتها نباتًا حسنًا.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
08:55 PM

"الخياط" يُرزق بـ"ملك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رُزق المعلم منصور مريش حسن الخياط بمولودة جديدة، اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "ملك". جعلها الله من مواليد السعادة، وأنبتها نباتًا حسنًا.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,902
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,058
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,037
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,614

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