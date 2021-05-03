النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 953 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

سلطان بن سلمان يشكر الملك بمناسبة تعيينه مستشاراً خاصاً له مبدياً اعتزازه بالعمل بالقرب منه

قال: نشكر الله أن منّ علينا في المدة الماضية بتأسيس الهيئة السعودية للفضاء وفق أعلى المعايير المهنية

رفع الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور أمره الكريم، بتعيين سموه مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وأبدى الأمير في تصريح بهذه المناسبة اعتزازه بخدمة خادم الحرمين الشريفين والعمل بالقرب منه -أيده الله- مستشاراً خاصاً، وفي تأسيس المؤسسة غير الربحية التي تتشرّف باسمه الذي عُرف بأعماله في المجالات الخيرية كافة.

وقال: "نشكر الله أن منّ علينا في المدة الماضية بتأسيس الهيئة السعودية للفضاء، وفق أعلى المعايير المهنية، وإكمال المرحلة التأسيسية والبناء المؤسسي، والرفع بالإستراتيجية للدولة، بفضل الله أولاً، ثم دعم واهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين، مشيداً سموه بالدور المهم لأعضاء مجلس إدارة الهيئة في إقرار عديد من الموضوعات الرئيسة لقطاع الفضاء، والجهود الحثيثة لمسؤولي الهيئة المخلصين الذين تمّ استقطابهم في مرحلة التأسيس، سائلاً سموه الله أن يوفق المهندس عبدالله السواحة، في قيادة هذه المؤسسة الفتية التي تشرف على قطاع الفضاء الواعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سلطان بن سلمان يشكر الملك بمناسبة تعيينه مستشاراً خاصاً له مبدياً اعتزازه بالعمل بالقرب منه
سبق

رفع الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور أمره الكريم، بتعيين سموه مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وأبدى الأمير في تصريح بهذه المناسبة اعتزازه بخدمة خادم الحرمين الشريفين والعمل بالقرب منه -أيده الله- مستشاراً خاصاً، وفي تأسيس المؤسسة غير الربحية التي تتشرّف باسمه الذي عُرف بأعماله في المجالات الخيرية كافة.

وقال: "نشكر الله أن منّ علينا في المدة الماضية بتأسيس الهيئة السعودية للفضاء، وفق أعلى المعايير المهنية، وإكمال المرحلة التأسيسية والبناء المؤسسي، والرفع بالإستراتيجية للدولة، بفضل الله أولاً، ثم دعم واهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين، مشيداً سموه بالدور المهم لأعضاء مجلس إدارة الهيئة في إقرار عديد من الموضوعات الرئيسة لقطاع الفضاء، والجهود الحثيثة لمسؤولي الهيئة المخلصين الذين تمّ استقطابهم في مرحلة التأسيس، سائلاً سموه الله أن يوفق المهندس عبدالله السواحة، في قيادة هذه المؤسسة الفتية التي تشرف على قطاع الفضاء الواعد.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
10:35 AM
اخر تعديل
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
05:05 PM

سلطان بن سلمان يشكر الملك بمناسبة تعيينه مستشاراً خاصاً له مبدياً اعتزازه بالعمل بالقرب منه

قال: نشكر الله أن منّ علينا في المدة الماضية بتأسيس الهيئة السعودية للفضاء وفق أعلى المعايير المهنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
6,706

رفع الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور أمره الكريم، بتعيين سموه مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، ورئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية.

وأبدى الأمير في تصريح بهذه المناسبة اعتزازه بخدمة خادم الحرمين الشريفين والعمل بالقرب منه -أيده الله- مستشاراً خاصاً، وفي تأسيس المؤسسة غير الربحية التي تتشرّف باسمه الذي عُرف بأعماله في المجالات الخيرية كافة.

وقال: "نشكر الله أن منّ علينا في المدة الماضية بتأسيس الهيئة السعودية للفضاء، وفق أعلى المعايير المهنية، وإكمال المرحلة التأسيسية والبناء المؤسسي، والرفع بالإستراتيجية للدولة، بفضل الله أولاً، ثم دعم واهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين، مشيداً سموه بالدور المهم لأعضاء مجلس إدارة الهيئة في إقرار عديد من الموضوعات الرئيسة لقطاع الفضاء، والجهود الحثيثة لمسؤولي الهيئة المخلصين الذين تمّ استقطابهم في مرحلة التأسيس، سائلاً سموه الله أن يوفق المهندس عبدالله السواحة، في قيادة هذه المؤسسة الفتية التي تشرف على قطاع الفضاء الواعد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,539
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,931
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,810

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة