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خارطة #الإنذار_المبكر تبشّر بـ"خميس ماطر".. 11 منطقة و15 تنبيهًا

حالات مناخية تستمر إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم تزامنًا مع "غيث"

واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها المتزامنة مع حالة التقلبات الجوية والحالة الماطرة "غيث"؛ حيث أصدرت الهيئة عبر #الإنذار_المبكر صباح اليوم 15 تنبيهًا لـ11 منطقة، وذلك لحالات مناخية تغلب عليها الهطولات، وتستمر إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم الخميس.

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية ورياح نشطة، بدأت فجر اليوم، وتستمر حتى 10 مساء الخميس، بالحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، كما صدر تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية، من 11 صباحًا حتى التاسعة مساء بمعظم محافظات المنطقة.

القصيم

حالة أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

مكة المكرمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة وأمطار مع رياح وتدنٍّ في الرؤية، تبدأ 11 صباحًا وتستمر لـ10 مساء الخميس، بالجموم والليث وبحرة وجدة وخليص، كما صدر لمكة تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية وتساقط للبرد وسيول، من 11 صباحًا حتى 10 مساء، بأضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وميسان.

تبوك

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، بدأت فجر اليوم، وتستمر حتى 10 مساء الخميس بالوجه وأملج وتبوك وتيماء وضباء، كما صدر لتبوك أيضًا تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 11 صباحًا حتى التاسعة مساء بالوجه واملج وتبوك وتيماء وضباء.

عسير

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبرد من 12 ظهرًا إلى 9 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

الباحة

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبرد من 12 ظهرًا إلى 9 مساء اليوم بالباحة والحجرة والمندق والعقيق والمخواة وبلجرشي وقلوة.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية بدأت فجر اليوم، وتستمر للعاشرة مساء الخميس بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، كما صدر لمنطقة الجوف أيضًا تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 11 صباحًا حتى التاسعة مساء بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

جازان

تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 11 صباحًا حتى 10 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

المدينة المنورة

تنبيه متقدم لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 12 ظهرًا حتى 10 مساء، بالحناكية والعلا والعيص والمدينة والمهد ووادي الفرع وينبع.

الحدود الشمالية

تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 11 صباحًا حتى 10 مساء بالعويقلية، ورفحاء، وطريف، وعرعر.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية من 8:30 صباحًا حتى 9 مساء الخميس بالدوادمي والزلفي والمجمعة وشقراء.

#الإنذار_المبكر أمطار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خارطة #الإنذار_المبكر تبشّر بـ"خميس ماطر".. 11 منطقة و15 تنبيهًا
سبق

واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها المتزامنة مع حالة التقلبات الجوية والحالة الماطرة "غيث"؛ حيث أصدرت الهيئة عبر #الإنذار_المبكر صباح اليوم 15 تنبيهًا لـ11 منطقة، وذلك لحالات مناخية تغلب عليها الهطولات، وتستمر إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم الخميس.

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية ورياح نشطة، بدأت فجر اليوم، وتستمر حتى 10 مساء الخميس، بالحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، كما صدر تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية، من 11 صباحًا حتى التاسعة مساء بمعظم محافظات المنطقة.

القصيم

حالة أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

مكة المكرمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة وأمطار مع رياح وتدنٍّ في الرؤية، تبدأ 11 صباحًا وتستمر لـ10 مساء الخميس، بالجموم والليث وبحرة وجدة وخليص، كما صدر لمكة تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية وتساقط للبرد وسيول، من 11 صباحًا حتى 10 مساء، بأضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وميسان.

تبوك

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، بدأت فجر اليوم، وتستمر حتى 10 مساء الخميس بالوجه وأملج وتبوك وتيماء وضباء، كما صدر لتبوك أيضًا تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 11 صباحًا حتى التاسعة مساء بالوجه واملج وتبوك وتيماء وضباء.

عسير

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبرد من 12 ظهرًا إلى 9 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

الباحة

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبرد من 12 ظهرًا إلى 9 مساء اليوم بالباحة والحجرة والمندق والعقيق والمخواة وبلجرشي وقلوة.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية بدأت فجر اليوم، وتستمر للعاشرة مساء الخميس بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، كما صدر لمنطقة الجوف أيضًا تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 11 صباحًا حتى التاسعة مساء بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

جازان

تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 11 صباحًا حتى 10 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

المدينة المنورة

تنبيه متقدم لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 12 ظهرًا حتى 10 مساء، بالحناكية والعلا والعيص والمدينة والمهد ووادي الفرع وينبع.

الحدود الشمالية

تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 11 صباحًا حتى 10 مساء بالعويقلية، ورفحاء، وطريف، وعرعر.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية من 8:30 صباحًا حتى 9 مساء الخميس بالدوادمي والزلفي والمجمعة وشقراء.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
10:04 AM

خارطة #الإنذار_المبكر تبشّر بـ"خميس ماطر".. 11 منطقة و15 تنبيهًا

حالات مناخية تستمر إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم تزامنًا مع "غيث"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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22,538

واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها المتزامنة مع حالة التقلبات الجوية والحالة الماطرة "غيث"؛ حيث أصدرت الهيئة عبر #الإنذار_المبكر صباح اليوم 15 تنبيهًا لـ11 منطقة، وذلك لحالات مناخية تغلب عليها الهطولات، وتستمر إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم الخميس.

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية ورياح نشطة، بدأت فجر اليوم، وتستمر حتى 10 مساء الخميس، بالحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، كما صدر تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية، من 11 صباحًا حتى التاسعة مساء بمعظم محافظات المنطقة.

القصيم

حالة أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، تستمر حتى السادسة من مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

مكة المكرمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أتربة وأمطار مع رياح وتدنٍّ في الرؤية، تبدأ 11 صباحًا وتستمر لـ10 مساء الخميس، بالجموم والليث وبحرة وجدة وخليص، كما صدر لمكة تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة، وتدنٍّ في الرؤية وتساقط للبرد وسيول، من 11 صباحًا حتى 10 مساء، بأضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وميسان.

تبوك

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، بدأت فجر اليوم، وتستمر حتى 10 مساء الخميس بالوجه وأملج وتبوك وتيماء وضباء، كما صدر لتبوك أيضًا تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 11 صباحًا حتى التاسعة مساء بالوجه واملج وتبوك وتيماء وضباء.

عسير

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبرد من 12 ظهرًا إلى 9 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

الباحة

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وتساقط للبرد من 12 ظهرًا إلى 9 مساء اليوم بالباحة والحجرة والمندق والعقيق والمخواة وبلجرشي وقلوة.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية بدأت فجر اليوم، وتستمر للعاشرة مساء الخميس بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، كما صدر لمنطقة الجوف أيضًا تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 11 صباحًا حتى التاسعة مساء بالقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.

جازان

تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 11 صباحًا حتى 10 مساء اليوم بمعظم محافظات المنطقة.

المدينة المنورة

تنبيه متقدم لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 12 ظهرًا حتى 10 مساء، بالحناكية والعلا والعيص والمدينة والمهد ووادي الفرع وينبع.

الحدود الشمالية

تنبيه متقدم وإنذار جديد لأمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع رياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام للرؤية من 11 صباحًا حتى 10 مساء بالعويقلية، ورفحاء، وطريف، وعرعر.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد من حالة رياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية من 8:30 صباحًا حتى 9 مساء الخميس بالدوادمي والزلفي والمجمعة وشقراء.

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