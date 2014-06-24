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"الموارد البشرية" تُصدر قرارًا لخدمة العمل المؤقت في الحج عبر "أجير"

مع التأكد من الاشتراطات الصحية الخاصة بكوفيد 19 للراغبين في العمل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا للراغبين في العمل في موسم الحج بالشعائر المقدسة من السعوديين والمقيمين باستخراج تصريح عمل "أجير الحج" عبر برنامج أجير.

وتتيح الوزارة لهذا العام خدمة تصريح العمل لموسم الحج؛ حيث يتيح التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم خلال الموسم.

وأكدت ضرورة توفر الاشتراطات الصحية الخاصة بكوفيد 19 للراغبين في العمل لموسم الحج؛ حيث يشترط أن يكون محصنًا أو ضمن فئات المحصنين "محصن جرعة أولى – محصن جرعتين – محصن متعافي"، إضافة إلى خلو المتقدم من الأمراض المزمنة.

يذكر أن برنامج أجير يسعى إلى تعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بالقوى العاملة في السوق السعودي و ذلك لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق، ويهدف إلى تقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة داخل سوق العمل السعودي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة.

ويمكن لصاحب العمل أو الأفراد استخراج تصريح العمل والعمل المؤقت إلكترونيًّا بشكل سهل وسريع عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (https://www.ajeer.com.sa/login)".

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تُصدر قرارًا لخدمة العمل المؤقت في الحج عبر "أجير"
سبق

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا للراغبين في العمل في موسم الحج بالشعائر المقدسة من السعوديين والمقيمين باستخراج تصريح عمل "أجير الحج" عبر برنامج أجير.

وتتيح الوزارة لهذا العام خدمة تصريح العمل لموسم الحج؛ حيث يتيح التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم خلال الموسم.

وأكدت ضرورة توفر الاشتراطات الصحية الخاصة بكوفيد 19 للراغبين في العمل لموسم الحج؛ حيث يشترط أن يكون محصنًا أو ضمن فئات المحصنين "محصن جرعة أولى – محصن جرعتين – محصن متعافي"، إضافة إلى خلو المتقدم من الأمراض المزمنة.

يذكر أن برنامج أجير يسعى إلى تعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بالقوى العاملة في السوق السعودي و ذلك لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق، ويهدف إلى تقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة داخل سوق العمل السعودي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة.

ويمكن لصاحب العمل أو الأفراد استخراج تصريح العمل والعمل المؤقت إلكترونيًّا بشكل سهل وسريع عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (https://www.ajeer.com.sa/login)".

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
05:55 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:36 PM

"الموارد البشرية" تُصدر قرارًا لخدمة العمل المؤقت في الحج عبر "أجير"

مع التأكد من الاشتراطات الصحية الخاصة بكوفيد 19 للراغبين في العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا للراغبين في العمل في موسم الحج بالشعائر المقدسة من السعوديين والمقيمين باستخراج تصريح عمل "أجير الحج" عبر برنامج أجير.

وتتيح الوزارة لهذا العام خدمة تصريح العمل لموسم الحج؛ حيث يتيح التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم خلال الموسم.

وأكدت ضرورة توفر الاشتراطات الصحية الخاصة بكوفيد 19 للراغبين في العمل لموسم الحج؛ حيث يشترط أن يكون محصنًا أو ضمن فئات المحصنين "محصن جرعة أولى – محصن جرعتين – محصن متعافي"، إضافة إلى خلو المتقدم من الأمراض المزمنة.

يذكر أن برنامج أجير يسعى إلى تعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بالقوى العاملة في السوق السعودي و ذلك لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق، ويهدف إلى تقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة داخل سوق العمل السعودي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة.

ويمكن لصاحب العمل أو الأفراد استخراج تصريح العمل والعمل المؤقت إلكترونيًّا بشكل سهل وسريع عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (https://www.ajeer.com.sa/login)".

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