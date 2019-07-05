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"هواوي" تكشف عن "خطة سرية" لإنتاج أغرب هاتف ذكي في العالم

كشفت شركة "هواوي" الصينية الرائدة، عمّا أطلقت عليه "خطة سرية" لإنتاج واحد من أغرب الهواتف الذكية في العالم.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن "هواوي" أعلنت حصولها على براءة اختراع، لهاتف ذكي مزوّد بكاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة اللمسية.

ولن تحتاج تلك الكاميرا إلى ثقب أو "نوتش" أو شيء آخر لحجز مكان في الشاشة اللمسية للكاميرا الأمامية؛ بل ستكون مدمجة ضمن الشاشة اللمسية ولن تظهر إلا عند تشغيلها.

ويختلف ما أعلنته "هواوي" عمّا سبق وأعلنته "شاومي" عن إطلاقها كاميرا مدمجة في الشاشة اللمسية، حيث إن تقنية "شاومي" ستكون فيها الكاميرا موجودة ضمن الشاشة ولكن مكانها محجوز ولن يُستخدم لأيّ أغراض أخرى، بعكس هاتف "هواوي" المرتقب.

وأظهرت الصور الخاصة ببراءة الاختراع أن "هواوي" تقدم للمستخدم عدداً كبيراً من الحلول حول مكان الكاميرا الأمامية، التي سيتم دعمها بتقنيات "الذكاء الصناعي".

ولكن لم تعلن "هواوي" التوقيت أو الهاتف الذي ستدعم به تلك التقنية الثورية الجديدة، التي يُتوقع أن تسيطر بها بصورة أكبر على سوق الهواتف الذكية في العالم.

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"هواوي" تكشف عن "خطة سرية" لإنتاج أغرب هاتف ذكي في العالم
سبق

كشفت شركة "هواوي" الصينية الرائدة، عمّا أطلقت عليه "خطة سرية" لإنتاج واحد من أغرب الهواتف الذكية في العالم.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن "هواوي" أعلنت حصولها على براءة اختراع، لهاتف ذكي مزوّد بكاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة اللمسية.

ولن تحتاج تلك الكاميرا إلى ثقب أو "نوتش" أو شيء آخر لحجز مكان في الشاشة اللمسية للكاميرا الأمامية؛ بل ستكون مدمجة ضمن الشاشة اللمسية ولن تظهر إلا عند تشغيلها.

ويختلف ما أعلنته "هواوي" عمّا سبق وأعلنته "شاومي" عن إطلاقها كاميرا مدمجة في الشاشة اللمسية، حيث إن تقنية "شاومي" ستكون فيها الكاميرا موجودة ضمن الشاشة ولكن مكانها محجوز ولن يُستخدم لأيّ أغراض أخرى، بعكس هاتف "هواوي" المرتقب.

وأظهرت الصور الخاصة ببراءة الاختراع أن "هواوي" تقدم للمستخدم عدداً كبيراً من الحلول حول مكان الكاميرا الأمامية، التي سيتم دعمها بتقنيات "الذكاء الصناعي".

ولكن لم تعلن "هواوي" التوقيت أو الهاتف الذي ستدعم به تلك التقنية الثورية الجديدة، التي يُتوقع أن تسيطر بها بصورة أكبر على سوق الهواتف الذكية في العالم.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
01:09 PM

"هواوي" تكشف عن "خطة سرية" لإنتاج أغرب هاتف ذكي في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت شركة "هواوي" الصينية الرائدة، عمّا أطلقت عليه "خطة سرية" لإنتاج واحد من أغرب الهواتف الذكية في العالم.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن "هواوي" أعلنت حصولها على براءة اختراع، لهاتف ذكي مزوّد بكاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة اللمسية.

ولن تحتاج تلك الكاميرا إلى ثقب أو "نوتش" أو شيء آخر لحجز مكان في الشاشة اللمسية للكاميرا الأمامية؛ بل ستكون مدمجة ضمن الشاشة اللمسية ولن تظهر إلا عند تشغيلها.

ويختلف ما أعلنته "هواوي" عمّا سبق وأعلنته "شاومي" عن إطلاقها كاميرا مدمجة في الشاشة اللمسية، حيث إن تقنية "شاومي" ستكون فيها الكاميرا موجودة ضمن الشاشة ولكن مكانها محجوز ولن يُستخدم لأيّ أغراض أخرى، بعكس هاتف "هواوي" المرتقب.

وأظهرت الصور الخاصة ببراءة الاختراع أن "هواوي" تقدم للمستخدم عدداً كبيراً من الحلول حول مكان الكاميرا الأمامية، التي سيتم دعمها بتقنيات "الذكاء الصناعي".

ولكن لم تعلن "هواوي" التوقيت أو الهاتف الذي ستدعم به تلك التقنية الثورية الجديدة، التي يُتوقع أن تسيطر بها بصورة أكبر على سوق الهواتف الذكية في العالم.

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