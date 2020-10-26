رسميًا.. ملعب الجامعة للنصر لمدة 10 سنوات

أصبح ملعب جامعة الملك سعود، الملعب الخاص لنادي النصر، حيث وقعت إدارة النصر، الاثنين، عقداً مع شركة الوسائل الفائزة باستثمار ملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 أعوام، ليصبح الملعب بذلك خاصاً بمباريات النصر، ونشرت الشركة فيديو عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، جاء فيه: "الشمس في ملعب الجامعة".

وكانت الشركة قد فازت بعقد استثمار ملعب الجامعة لمدة 10 أعوام، في يوليو الماضي، بعد منافسة مع شركة الهلال الاستثمارية.

