النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عسير تواعد الهطولات.. و"الأرصاد" تستبقها بـ"تنبيه متقدم"

قالت: الحالة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل)، وتستمر الحالة الجوية -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عسير تواعد الهطولات.. و"الأرصاد" تستبقها بـ"تنبيه متقدم"
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل)، وتستمر الحالة الجوية -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
12:30 PM

عسير تواعد الهطولات.. و"الأرصاد" تستبقها بـ"تنبيه متقدم"

قالت: الحالة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ للرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
1,192

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل)، وتستمر الحالة الجوية -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,459
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,637
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,997
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة