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البرلمان الكازاخستاني يجرد الرئيس السابق من صلاحيات منحها لنفسه مدى الحياة

أصبحت تعطى لرئيس الجمهورية بموجب وظيفته وليس شخصيته

وافق البرلمان الكازاخستاني على تعديلات دستورية، اليوم "الأربعاء"، تلغي رئاسة رئيس الدولة الأول نور سلطان نزارباييف مدى الحياة لكل من مجلس الأمن الوطني وجمعية شعب كازاخستان؛ وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

وذكر نائب البرلمان كانات نوروف على صفحته في "فيسبوك"، أنه كان لا بد من إلغاء رئاسة الرئيس الأول مدى الحياة في كل من جمعية شعب كازاخستان ومجلس الأمن الوطني؛ الأمر الذي قد أعلن عنه بنفسه، والذي أنجزناه اليوم.

وبين "نوروف" أن كل التعديلات الدستورية اللازمة قد رفعت إلى الغرفة العليا بالبرلمان الوطني، ومفادها أن رئاسة كلا الجهازين تعود من الآن فصاعدًا إلى رئيس الجمهورية بموجب وظيفته وليس بموجب شخصيته.

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البرلمان الكازاخستاني يجرد الرئيس السابق من صلاحيات منحها لنفسه مدى الحياة
سبق

وافق البرلمان الكازاخستاني على تعديلات دستورية، اليوم "الأربعاء"، تلغي رئاسة رئيس الدولة الأول نور سلطان نزارباييف مدى الحياة لكل من مجلس الأمن الوطني وجمعية شعب كازاخستان؛ وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

وذكر نائب البرلمان كانات نوروف على صفحته في "فيسبوك"، أنه كان لا بد من إلغاء رئاسة الرئيس الأول مدى الحياة في كل من جمعية شعب كازاخستان ومجلس الأمن الوطني؛ الأمر الذي قد أعلن عنه بنفسه، والذي أنجزناه اليوم.

وبين "نوروف" أن كل التعديلات الدستورية اللازمة قد رفعت إلى الغرفة العليا بالبرلمان الوطني، ومفادها أن رئاسة كلا الجهازين تعود من الآن فصاعدًا إلى رئيس الجمهورية بموجب وظيفته وليس بموجب شخصيته.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
09:19 PM

البرلمان الكازاخستاني يجرد الرئيس السابق من صلاحيات منحها لنفسه مدى الحياة

أصبحت تعطى لرئيس الجمهورية بموجب وظيفته وليس شخصيته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق البرلمان الكازاخستاني على تعديلات دستورية، اليوم "الأربعاء"، تلغي رئاسة رئيس الدولة الأول نور سلطان نزارباييف مدى الحياة لكل من مجلس الأمن الوطني وجمعية شعب كازاخستان؛ وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

وذكر نائب البرلمان كانات نوروف على صفحته في "فيسبوك"، أنه كان لا بد من إلغاء رئاسة الرئيس الأول مدى الحياة في كل من جمعية شعب كازاخستان ومجلس الأمن الوطني؛ الأمر الذي قد أعلن عنه بنفسه، والذي أنجزناه اليوم.

وبين "نوروف" أن كل التعديلات الدستورية اللازمة قد رفعت إلى الغرفة العليا بالبرلمان الوطني، ومفادها أن رئاسة كلا الجهازين تعود من الآن فصاعدًا إلى رئيس الجمهورية بموجب وظيفته وليس بموجب شخصيته.

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