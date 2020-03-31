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دولة تواجه وباء "كورونا" بطريقة "غريبة وخطيرة".. تعرف عليها

لم يتم تسجيل أي إصابات

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن السلطات التركمانية حظرت استخدام كلمة "كورونا" في البلاد، في محاولة لـ"إخفاء المعلومات المتعلقة بالوباء".

وأوضحت المنظمة أنه لم يعد مسموحاً لوسائل الإعلام التابعة للدولة باستخدام مصطلح "فيروس كورونا"، كما تمّت إزالته من كتيبات المعلومات الصحية، الموزعة في المدارس والمستشفيات وأماكن العمل، وفقاً لموقع "تركمانستان كرونيكل".

وشددت مديرة مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في منظمة "مراسلون بلا حدود"، جانٍ كافلييه على أن "إنكار المعلومات يعرض حياة المواطنين في تركمانستان للخطر"، داعية المجتمع الدولي للضغط على الرئيس قولي بردي محمدوف.

وأضافت المنظمة أن "المواطنين التركمان لا يستطيعون الوصول إلا إلى معلومات أحادية الجانب حول وباء كوفيد-19".

يُذكر أنه وفقاً للسلطات التركمانية، فإنه لم يتم تسجيل أي إصابات بـ"كورونا" في البلاد، في الوقت الذي دعا الرئيس إلى اتباع وصفة تقليدية للوقاية من الفيروس. ولكن وسط هذا التعتيم لا يمكن التثبت من صحة الإحصاءات الحكومية.

وكان الرئيس "محمدوف" قد طلب من مواطنيه استخدام "التبخير" بحرق عشبة الحرمل للوقاية من "كورونا" ومواجهته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، بحسب "رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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دولة تواجه وباء "كورونا" بطريقة "غريبة وخطيرة".. تعرف عليها
سبق

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن السلطات التركمانية حظرت استخدام كلمة "كورونا" في البلاد، في محاولة لـ"إخفاء المعلومات المتعلقة بالوباء".

وأوضحت المنظمة أنه لم يعد مسموحاً لوسائل الإعلام التابعة للدولة باستخدام مصطلح "فيروس كورونا"، كما تمّت إزالته من كتيبات المعلومات الصحية، الموزعة في المدارس والمستشفيات وأماكن العمل، وفقاً لموقع "تركمانستان كرونيكل".

وشددت مديرة مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في منظمة "مراسلون بلا حدود"، جانٍ كافلييه على أن "إنكار المعلومات يعرض حياة المواطنين في تركمانستان للخطر"، داعية المجتمع الدولي للضغط على الرئيس قولي بردي محمدوف.

وأضافت المنظمة أن "المواطنين التركمان لا يستطيعون الوصول إلا إلى معلومات أحادية الجانب حول وباء كوفيد-19".

يُذكر أنه وفقاً للسلطات التركمانية، فإنه لم يتم تسجيل أي إصابات بـ"كورونا" في البلاد، في الوقت الذي دعا الرئيس إلى اتباع وصفة تقليدية للوقاية من الفيروس. ولكن وسط هذا التعتيم لا يمكن التثبت من صحة الإحصاءات الحكومية.

وكان الرئيس "محمدوف" قد طلب من مواطنيه استخدام "التبخير" بحرق عشبة الحرمل للوقاية من "كورونا" ومواجهته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، بحسب "رويترز".

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:19 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:31 PM

دولة تواجه وباء "كورونا" بطريقة "غريبة وخطيرة".. تعرف عليها

لم يتم تسجيل أي إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن السلطات التركمانية حظرت استخدام كلمة "كورونا" في البلاد، في محاولة لـ"إخفاء المعلومات المتعلقة بالوباء".

وأوضحت المنظمة أنه لم يعد مسموحاً لوسائل الإعلام التابعة للدولة باستخدام مصطلح "فيروس كورونا"، كما تمّت إزالته من كتيبات المعلومات الصحية، الموزعة في المدارس والمستشفيات وأماكن العمل، وفقاً لموقع "تركمانستان كرونيكل".

وشددت مديرة مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في منظمة "مراسلون بلا حدود"، جانٍ كافلييه على أن "إنكار المعلومات يعرض حياة المواطنين في تركمانستان للخطر"، داعية المجتمع الدولي للضغط على الرئيس قولي بردي محمدوف.

وأضافت المنظمة أن "المواطنين التركمان لا يستطيعون الوصول إلا إلى معلومات أحادية الجانب حول وباء كوفيد-19".

يُذكر أنه وفقاً للسلطات التركمانية، فإنه لم يتم تسجيل أي إصابات بـ"كورونا" في البلاد، في الوقت الذي دعا الرئيس إلى اتباع وصفة تقليدية للوقاية من الفيروس. ولكن وسط هذا التعتيم لا يمكن التثبت من صحة الإحصاءات الحكومية.

وكان الرئيس "محمدوف" قد طلب من مواطنيه استخدام "التبخير" بحرق عشبة الحرمل للوقاية من "كورونا" ومواجهته، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، بحسب "رويترز".

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