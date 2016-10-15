بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين تهوي بأسعار النفط للجلسة الثانية

إضافة إلى النزاع التجاري والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد خسائر كبيرة تكبّدتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي فاقمت فيه بيانات ضعيفة من الصين نُشرت على مدى يومين المخاوف بشأن نمو الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد في العالم للنفط الخام.

وبحلول الساعة 05:27 بتوقيت جرينتش، تراجع خام القياس العالمي برنت 0.79 بالمئة، إلى 58.88 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.75 بالمئة، إلى 53.19 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز" أصدرت الصين بيانات اقتصادية ضعيفة على مدى يومين متتاليين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، أن أسعار تسليم المصانع الصينية انخفضت بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في سبتمبر.

يأتي ذلك بعد بيانات للجمارك، الإثنين، أظهرت أن الواردات الصينية انكمشت للشهر الخامس على التوالي.

ويستمر النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في التأثير على الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من الحديث عن إحراز تقدم صوب إبرام اتفاق، إلا أن عديداً من الأسئلة بشأن مستقبل الطلب على النفط تبقى بلا إجابات.

وجميع هذه العوامل كافية لتطغى على أيّ دعمٍ ربما تتلقاه أسعار النفط من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ فرض أمس الإثنين، عقوبات على تركيا وطالب الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، بوقف التوغل العسكري في شمال شرق سوريا.