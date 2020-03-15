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stc: ثلاثة آلاف موظف وموظفة يبدؤون عملهم عن بُعد لمدة أسبوعين

فيما أتاحته من أسبوع لجميع الموظفات الأمهات في الشركة

تفاعلت stc مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، بإعلانها أن أكثر من ثلاثة آلاف موظف وموظفة بدأوا العمل عن بُعد لمدة أسبوعين؛ وذلك في إطار استراتيجية الشركة "تجرأ" التي تركز في أحد مساراتها على رقمنة أعمال الشركة وتحقيق التحول الرقمي.

وأشار المهندس أحمد بن مسفر الغامدي نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية، إلى أن الشركة منحت الأسبوع الماضي جميع الموظفات الأمهات ميزة العمل عن بُعد بالتزامن مع تفعيل الجهات المعنية للتعليم عن بُعد؛ وذلك تلمسًا لحاجة الأمهات في البقاء بجانب أبنائهن ومساندتهم في دروسهم اليومية. وأضاف الغامدي أن هذه الخطوات تأتي تعزيزًا لنجاح توجه الشركة في تيسير ميزة العمل عن بُعد المعتمد في النظام الوظيفي لمنسوبي stc في السنتين الأخيرتين؛ حيث يحق للموظف 5 أيام كعمل عن بُعد في الشهر، كما تأتي حرصًا على سلامة الموظفين واستشعارًا لحاجاتهم.

هذا، وسبق للشركة أن بادرت بإتاحة العمل من بعد لجميع منسوبيها في منطقة القطيف، كما اعتمدت ضمن خطواتها الاحترازية على نظام البصمة عبر الجوال وهي التقنية التي تنفرد بتطبيقها الشركة، وأوقفت نظام البصمة التقليدي حرصًا على سلامة كافة منسوبيها.

وتتبوأ stc اليوم مكانة مرموقة بين الشركات الرقمية على مستوى العالم؛ الأمر الذي مكّنها من احتلال المرتبة 44 كأفضل شركة رقمية عالميًّا، والأولى في منطقة الشرق الأوسط؛ وفق تصنيف مجلة فوربس الشهيرة.

كما أن 95% من خدماتها تقدم عبر منصتها الرقمية تطبيق my stc، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في الأماكن العامة في مختلف مدن المملكة؛ فضلًا عن النجاح الذي سجلته مبادرتها لليوم الرقمي العام الماضي، والذي أغلقت فيه جميع مكاتب خدمة العملاء والبيع بالتجزئة، ضمن سعيها المستمر لإعادة ابتكار تجربة العملاء.

stc فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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stc: ثلاثة آلاف موظف وموظفة يبدؤون عملهم عن بُعد لمدة أسبوعين
سبق

تفاعلت stc مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، بإعلانها أن أكثر من ثلاثة آلاف موظف وموظفة بدأوا العمل عن بُعد لمدة أسبوعين؛ وذلك في إطار استراتيجية الشركة "تجرأ" التي تركز في أحد مساراتها على رقمنة أعمال الشركة وتحقيق التحول الرقمي.

وأشار المهندس أحمد بن مسفر الغامدي نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية، إلى أن الشركة منحت الأسبوع الماضي جميع الموظفات الأمهات ميزة العمل عن بُعد بالتزامن مع تفعيل الجهات المعنية للتعليم عن بُعد؛ وذلك تلمسًا لحاجة الأمهات في البقاء بجانب أبنائهن ومساندتهم في دروسهم اليومية. وأضاف الغامدي أن هذه الخطوات تأتي تعزيزًا لنجاح توجه الشركة في تيسير ميزة العمل عن بُعد المعتمد في النظام الوظيفي لمنسوبي stc في السنتين الأخيرتين؛ حيث يحق للموظف 5 أيام كعمل عن بُعد في الشهر، كما تأتي حرصًا على سلامة الموظفين واستشعارًا لحاجاتهم.

هذا، وسبق للشركة أن بادرت بإتاحة العمل من بعد لجميع منسوبيها في منطقة القطيف، كما اعتمدت ضمن خطواتها الاحترازية على نظام البصمة عبر الجوال وهي التقنية التي تنفرد بتطبيقها الشركة، وأوقفت نظام البصمة التقليدي حرصًا على سلامة كافة منسوبيها.

وتتبوأ stc اليوم مكانة مرموقة بين الشركات الرقمية على مستوى العالم؛ الأمر الذي مكّنها من احتلال المرتبة 44 كأفضل شركة رقمية عالميًّا، والأولى في منطقة الشرق الأوسط؛ وفق تصنيف مجلة فوربس الشهيرة.

كما أن 95% من خدماتها تقدم عبر منصتها الرقمية تطبيق my stc، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في الأماكن العامة في مختلف مدن المملكة؛ فضلًا عن النجاح الذي سجلته مبادرتها لليوم الرقمي العام الماضي، والذي أغلقت فيه جميع مكاتب خدمة العملاء والبيع بالتجزئة، ضمن سعيها المستمر لإعادة ابتكار تجربة العملاء.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:27 AM

stc: ثلاثة آلاف موظف وموظفة يبدؤون عملهم عن بُعد لمدة أسبوعين

فيما أتاحته من أسبوع لجميع الموظفات الأمهات في الشركة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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4,685

تفاعلت stc مع التدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره، بإعلانها أن أكثر من ثلاثة آلاف موظف وموظفة بدأوا العمل عن بُعد لمدة أسبوعين؛ وذلك في إطار استراتيجية الشركة "تجرأ" التي تركز في أحد مساراتها على رقمنة أعمال الشركة وتحقيق التحول الرقمي.

وأشار المهندس أحمد بن مسفر الغامدي نائب الرئيس لقطاع الموارد البشرية، إلى أن الشركة منحت الأسبوع الماضي جميع الموظفات الأمهات ميزة العمل عن بُعد بالتزامن مع تفعيل الجهات المعنية للتعليم عن بُعد؛ وذلك تلمسًا لحاجة الأمهات في البقاء بجانب أبنائهن ومساندتهم في دروسهم اليومية. وأضاف الغامدي أن هذه الخطوات تأتي تعزيزًا لنجاح توجه الشركة في تيسير ميزة العمل عن بُعد المعتمد في النظام الوظيفي لمنسوبي stc في السنتين الأخيرتين؛ حيث يحق للموظف 5 أيام كعمل عن بُعد في الشهر، كما تأتي حرصًا على سلامة الموظفين واستشعارًا لحاجاتهم.

هذا، وسبق للشركة أن بادرت بإتاحة العمل من بعد لجميع منسوبيها في منطقة القطيف، كما اعتمدت ضمن خطواتها الاحترازية على نظام البصمة عبر الجوال وهي التقنية التي تنفرد بتطبيقها الشركة، وأوقفت نظام البصمة التقليدي حرصًا على سلامة كافة منسوبيها.

وتتبوأ stc اليوم مكانة مرموقة بين الشركات الرقمية على مستوى العالم؛ الأمر الذي مكّنها من احتلال المرتبة 44 كأفضل شركة رقمية عالميًّا، والأولى في منطقة الشرق الأوسط؛ وفق تصنيف مجلة فوربس الشهيرة.

كما أن 95% من خدماتها تقدم عبر منصتها الرقمية تطبيق my stc، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في الأماكن العامة في مختلف مدن المملكة؛ فضلًا عن النجاح الذي سجلته مبادرتها لليوم الرقمي العام الماضي، والذي أغلقت فيه جميع مكاتب خدمة العملاء والبيع بالتجزئة، ضمن سعيها المستمر لإعادة ابتكار تجربة العملاء.

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