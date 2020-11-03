النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا ترفع درجة التهديد الإرهابي إلى المستوى الخطير

تحسبًا لاعتداءات مماثلة لهجوم فيينا وأحداث فرنسا

رفعت السلطات البريطانية مستوى التهديد الإرهابي في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء إلى الدرجة الخطيرة.

وأوضح المركز المشترك لتحليل الإرهاب بالحكومة البريطانية أن رفع مستوى التهديد إلى الخطير يعود إلى الهجوم الذي ضرب مساء أمس العاصمة النمساوية فيينا، والعمليات التي شهدتها مؤخرًا فرنسا، وفقًا لـ"رويترز".

ومستوى التهديد "الخطير" هو ثاني أعلى مستوى لدرجة التهديد الإرهابي في بريطانيا؛ ما يعني أن احتمال وقوع هجمات إرهابية يقدَّر حاليًا كـمرجح جدًّا.


الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بريطانيا ترفع درجة التهديد الإرهابي إلى المستوى الخطير
سبق

رفعت السلطات البريطانية مستوى التهديد الإرهابي في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء إلى الدرجة الخطيرة.

وأوضح المركز المشترك لتحليل الإرهاب بالحكومة البريطانية أن رفع مستوى التهديد إلى الخطير يعود إلى الهجوم الذي ضرب مساء أمس العاصمة النمساوية فيينا، والعمليات التي شهدتها مؤخرًا فرنسا، وفقًا لـ"رويترز".

ومستوى التهديد "الخطير" هو ثاني أعلى مستوى لدرجة التهديد الإرهابي في بريطانيا؛ ما يعني أن احتمال وقوع هجمات إرهابية يقدَّر حاليًا كـمرجح جدًّا.


03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:26 PM

بريطانيا ترفع درجة التهديد الإرهابي إلى المستوى الخطير

تحسبًا لاعتداءات مماثلة لهجوم فيينا وأحداث فرنسا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
60

رفعت السلطات البريطانية مستوى التهديد الإرهابي في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء إلى الدرجة الخطيرة.

وأوضح المركز المشترك لتحليل الإرهاب بالحكومة البريطانية أن رفع مستوى التهديد إلى الخطير يعود إلى الهجوم الذي ضرب مساء أمس العاصمة النمساوية فيينا، والعمليات التي شهدتها مؤخرًا فرنسا، وفقًا لـ"رويترز".

ومستوى التهديد "الخطير" هو ثاني أعلى مستوى لدرجة التهديد الإرهابي في بريطانيا؛ ما يعني أن احتمال وقوع هجمات إرهابية يقدَّر حاليًا كـمرجح جدًّا.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,490
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,853
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,882
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,968

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة