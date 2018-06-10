أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعتي تبوك وفهد بن سلطان

سيتم خلالها تخريج 8165 طالباً وطالبة

تستعد جامعة تبوك وجامعة فهد بن سلطان، لإقامة حفل التخرج السنوي لطلاب وطالبات الجامعتين الذي سيرعاه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

وتجري الجامعتان حالياً الترتيبات النهائية لحفلي التخرج، حيث ستزفان 8165 طالباً وطالبة، فيما رفع رئيس جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، أسمى آيات الشكر والامتنان لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، على تشريفه حفل الجامعة الرابع عشر للخريجين خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور "الذيابي" في تصريح له: إن "الأمير فهد بن سلطان كما عهدناه يشارك أبناءه طلاب وطالبات جامعة تبوك في كل عام فرحتهم، ويدعم أبناءه بكلماته الأبوية التي يضعونها نبراساً لحياتهم المستقبلية، مما تحتويه من توجيهات سديدة ونصائح قيمة، وتوضيح للدور الذي تقوم به الدولة أعزها الله من أجل المواطن ورفعته، وما تهيؤه له من سبل العيش الكريم، وتوفير التعليم له بجميع مراحله".

وأضاف: أن "الجامعة تفخر بتشريفه لحفل طلابها والذي جاء مختلفاً هذا العام عن الأعوام السابقة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع"، موضحاً أن عدد الخريجين لهذا العام بلغ (7715) طالباً وطالبة في جميع التخصصات والدرجات العلمية، في المقر الرئيس في تبوك والكليات الجامعية في الفروع.

وقال "الذيابي" في ختام تصريحه: "نشكر لسموه الكريم هذه اللفتة الأبوية لأبنائه الطلاب، ودعمه المستمر للجامعة، ومتابعته أعمالها ومشاريعها، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه في ظل قيادتنا الرشيدة".

كما رفع الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان مدير جامعة فهد بن سلطان، الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان لتشريفه حفل جامعة فهد بن سلطان لتخريج الدفعة الثانية عشر من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس والدفعة السابعة من حملة الماجستير.

وأوضح الدكتور "اللحيدان" أن "عدد الخريجين في برنامج البكالوريوس بلغ 400 طالب وطالبة لهذا العام، وفي برنامج الماجستير بلغ خمسين طالباً وطالبة".

وعن عدد خريجي الجامعة منذ نشأتها أفاد الدكتور "اللحيدان"، قال: إنه "على مستوى البكالوريوس تجاوزنا 2000 خريج وخريجة، وعلى مستوى الماجستير تجاوزنا 200 خريج وخريجة، جميعهم الآن في ميدان العمل يخدمون هذا الوطن بأمانة واقتدار.

واختتم الدكتور "اللحيدان" تصريحه بالشكر لأمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته المستمرة لجميع برامج وأنشطة الجامعة.