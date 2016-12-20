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مأساة داخل خيمة.. حريق يودي بحياة عائلة كاملة في الأردن

فِرَق الإسعاف أخلت الوفيات إلى مستشفى السلط وتحقيق في الأسباب

توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة بالأردن بسبب حريق اندلع في خيمة بمنطقة مثلث يرقا بمحافظة البلقاء.

وأفادت مديرية الأمن العام الأردنية، الاثنين، وفق الناطق الإعلامي باسمها بأن "فِرَق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء، تعاملت فجر الاثنين مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص".

وأضاف بحسب "سكاي نيوز عربية" أن المتوفين هم "أب وأم وطفلاهما، من جنسية آسيوية؛ إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم".

وتابع: "عملت فِرَق الإطفاء على إخماد الحريق؛ في حين أخْلَت فِرَق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم فتح تحقيق في أسباب الحريق".

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مأساة داخل خيمة.. حريق يودي بحياة عائلة كاملة في الأردن
سبق

توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة بالأردن بسبب حريق اندلع في خيمة بمنطقة مثلث يرقا بمحافظة البلقاء.

وأفادت مديرية الأمن العام الأردنية، الاثنين، وفق الناطق الإعلامي باسمها بأن "فِرَق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء، تعاملت فجر الاثنين مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص".

وأضاف بحسب "سكاي نيوز عربية" أن المتوفين هم "أب وأم وطفلاهما، من جنسية آسيوية؛ إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم".

وتابع: "عملت فِرَق الإطفاء على إخماد الحريق؛ في حين أخْلَت فِرَق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم فتح تحقيق في أسباب الحريق".

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
12:45 PM

مأساة داخل خيمة.. حريق يودي بحياة عائلة كاملة في الأردن

فِرَق الإسعاف أخلت الوفيات إلى مستشفى السلط وتحقيق في الأسباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي 4 أشخاص من عائلة واحدة بالأردن بسبب حريق اندلع في خيمة بمنطقة مثلث يرقا بمحافظة البلقاء.

وأفادت مديرية الأمن العام الأردنية، الاثنين، وفق الناطق الإعلامي باسمها بأن "فِرَق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء، تعاملت فجر الاثنين مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص".

وأضاف بحسب "سكاي نيوز عربية" أن المتوفين هم "أب وأم وطفلاهما، من جنسية آسيوية؛ إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم".

وتابع: "عملت فِرَق الإطفاء على إخماد الحريق؛ في حين أخْلَت فِرَق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم فتح تحقيق في أسباب الحريق".

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