وأوضح البرنامج أن عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين، ستستمر حتى نهاية اليوم (الخميس).

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، بدء إيداع الدفعة الـ51 من الدعم المخصص للمستفيدين لشهر فبراير الجاري المكتملة طلباتهم.

"حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-10 أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، بدء إيداع الدفعة الـ51 من الدعم المخصص للمستفيدين لشهر فبراير الجاري المكتملة طلباتهم. وأوضح البرنامج أن عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين، ستستمر حتى نهاية اليوم (الخميس).

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 09:58 AM

"حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير البرنامج أكد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس





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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، بدء إيداع الدفعة الـ51 من الدعم المخصص للمستفيدين لشهر فبراير الجاري المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج أن عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين، ستستمر حتى نهاية اليوم (الخميس).