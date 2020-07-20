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"الصحة" تعلن تسجيل 2429 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 253349

"الصحة" تعلن تسجيل  2429 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 253349

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، تسجيل 2429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 253349 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5524 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 203259 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2523 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 47567 حالة فيما بلغت نسبة التعافي 80.23 ٪ ونسبة الوفيات 1٪ .

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"الصحة" تعلن تسجيل  2429 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 253349
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، تسجيل 2429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 253349 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5524 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 203259 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2523 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 47567 حالة فيما بلغت نسبة التعافي 80.23 ٪ ونسبة الوفيات 1٪ .

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
03:36 PM

"الصحة" تعلن تسجيل  2429 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 253349

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
11,721

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 20 يوليو 2020، تسجيل 2429 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 253349 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5524 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 203259 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2523 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 47567 حالة فيما بلغت نسبة التعافي 80.23 ٪ ونسبة الوفيات 1٪ .

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