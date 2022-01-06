"البيئة" تطرح فرصًا استثمارية لإنشاء مشاريع للزراعة المائية بالقنفذة

لإنتاج خضراوات عالية الجودة والمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح فرص استثمارية للزراعة المائية بمركز حلي بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة أن الفرصة تأتي بغرض إنتاج خضراوات عالية الجودة والمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام وترشيد استهلاك المياه في عمليات الري، ودعمًا للأنشطة الزراعية في المنطقة.

وأشارت في إنفوجرافيك لها إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 994459.12 مترًا مربعًا، مبينةً أن آخر موعد لتسليم العروض 24/ 8/ 1443 هـ، وموعد فتح المظاريف هو 25/ 8/ 1443 هـ.

ويمكن للراغبين التقدم لمقر وزارة البيئة والمياه والزراعة مخرج "12" فرع وكالة الخدمات المشتركة، أو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة؛ لشراء كراسة الشروط والمواصفات.