"أشواق الثبيتي" تحصد الدكتوراه في علم النبات من جامعة بريطانية

حصلت المبتعثة من جامعة الطائف، أشواق طالع الثبيتي على درجة الدكتوراه من جامعة ريدنج البريطانية، في تخصص تصنيف النبات الجزئي بعد نجاحها في استخلاص DNA من النباتات المعشبية التي تجاوز عمرها ١٠٠ عام.