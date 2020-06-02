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"الربيعة": الالتزام بارتداء الكمامة يخفف انتقال عدوى كورونا بشكل كبير

كتب على تويتر: عندما تجد شخصاً غير ملتزم فذكره.. ‏الله يحفظكم جميعاً

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أهمية الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أو القماشية في تخفيف انتقال العدوى بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، كتب "الربيعة" في تغريدة من حسابه بتويتر ‏‫‪@tfrabiah “لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جداً".

وأضاف: "أرجو الالتزام بلبس الكمامة، وعندما تجد شخصاً غير ملتزم فذكره بالالتزام.. ‏الله يحفظكم جميعاً".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة": الالتزام بارتداء الكمامة يخفف انتقال عدوى كورونا بشكل كبير
سبق

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أهمية الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أو القماشية في تخفيف انتقال العدوى بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، كتب "الربيعة" في تغريدة من حسابه بتويتر ‏‫‪@tfrabiah “لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جداً".

وأضاف: "أرجو الالتزام بلبس الكمامة، وعندما تجد شخصاً غير ملتزم فذكره بالالتزام.. ‏الله يحفظكم جميعاً".

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
10:38 PM

"الربيعة": الالتزام بارتداء الكمامة يخفف انتقال عدوى كورونا بشكل كبير

كتب على تويتر: عندما تجد شخصاً غير ملتزم فذكره.. ‏الله يحفظكم جميعاً

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
10
6,112

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، أهمية الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أو القماشية في تخفيف انتقال العدوى بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، كتب "الربيعة" في تغريدة من حسابه بتويتر ‏‫‪@tfrabiah “لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جداً".

وأضاف: "أرجو الالتزام بلبس الكمامة، وعندما تجد شخصاً غير ملتزم فذكره بالالتزام.. ‏الله يحفظكم جميعاً".

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