"البيئة": تقديم أكثر من 64 مليون ريال في حسابات مستفيدي الإعانات الزراعية

عن استحقاق الدورة الرابعة من دعم قطاع مربي الدواجن.. إجمالي الدعم أكثر من 194 مليونًا

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الخميس، تحويل أكثر من 64 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الإعانات الزراعية، عن استحقاق الدورة الرابعة من دعم قطاع مربي الدواجن، ليصل إجمالي الدعم المخصص له أكثر من 194 مليونًا.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم: إن هذا هو أكبر دعم يتلقاه قطاع الدواجن خلال شهر واحد ضمن برنامج الإعانات الزراعية؛ حيث نما الدعم لمستحقات شهر أبريل ليشمل منتجات: الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، وصيصان اللاحم، والأمهات، وصوص البياض.

وأضافت أن الدعم سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على منتجات الدواجن وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن والمقيم عبر تطوير المشاريع المحلية لإنتاج الدواجن في المملكة بشكل يحقق استقرار الأسعار وربحية القطاع.

وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف جرت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة "زراعي" وحصرها ومراجعتها.

ويعمل برنامج الإعانات الزراعية على دعم المنتج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، عبر إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وتحقيق كفاءة أكبر للأنشطة الزراعية المشمولة بالدعم.