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بمشاركة 107 إعلاميين.. اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامج "المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية"

على مدى 3 أيام.. للمحاضر طارق الحميد

اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، برنامجه التدريبي الإلكتروني بعنوان "المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية"، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام.

وقدّم المحاضر طارق الحميد بمشاركة أكثر من 107 إعلاميين من أعضاء الاتحاد، تعريفًا بمسؤولية الصحفي الرياضي، ووسائل الإعلام الرياضية نحو المجتمع، والتعرف على أهم الأخلاقيات والمعايير المهنية في الصحافة الرياضية، والأبعاد المهنية والقانونية للحرية الصحفية في المجال الرياضي.

كما شهد البرنامج مناقشة الجوانب السلبية والإيجابية لنماذج من الممارسات والعادات الشائعة في الإعلام الرياضي.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قدّم خلال الفترة الماضية، العديد من البرامج التدريبية إلكترونيًّا، والتي سعى لإطلاقها تزامنًا مع الظروف الحالية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة 107 إعلاميين.. اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامج "المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية"
سبق

اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، برنامجه التدريبي الإلكتروني بعنوان "المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية"، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام.

وقدّم المحاضر طارق الحميد بمشاركة أكثر من 107 إعلاميين من أعضاء الاتحاد، تعريفًا بمسؤولية الصحفي الرياضي، ووسائل الإعلام الرياضية نحو المجتمع، والتعرف على أهم الأخلاقيات والمعايير المهنية في الصحافة الرياضية، والأبعاد المهنية والقانونية للحرية الصحفية في المجال الرياضي.

كما شهد البرنامج مناقشة الجوانب السلبية والإيجابية لنماذج من الممارسات والعادات الشائعة في الإعلام الرياضي.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قدّم خلال الفترة الماضية، العديد من البرامج التدريبية إلكترونيًّا، والتي سعى لإطلاقها تزامنًا مع الظروف الحالية.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
01:16 PM

بمشاركة 107 إعلاميين.. اتحاد الإعلام الرياضي يختتم برنامج "المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية"

على مدى 3 أيام.. للمحاضر طارق الحميد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، برنامجه التدريبي الإلكتروني بعنوان "المسؤولية الإعلامية في الصحافة الرياضية"، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام.

وقدّم المحاضر طارق الحميد بمشاركة أكثر من 107 إعلاميين من أعضاء الاتحاد، تعريفًا بمسؤولية الصحفي الرياضي، ووسائل الإعلام الرياضية نحو المجتمع، والتعرف على أهم الأخلاقيات والمعايير المهنية في الصحافة الرياضية، والأبعاد المهنية والقانونية للحرية الصحفية في المجال الرياضي.

كما شهد البرنامج مناقشة الجوانب السلبية والإيجابية لنماذج من الممارسات والعادات الشائعة في الإعلام الرياضي.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قدّم خلال الفترة الماضية، العديد من البرامج التدريبية إلكترونيًّا، والتي سعى لإطلاقها تزامنًا مع الظروف الحالية.

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