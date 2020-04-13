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الإمارات تسجِّل 387 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 4123 حالة

"الصحة" أعلنت حالتَيْ وفاة ليبلغ عدد الوفيات 22 شخصًا

سجَّلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الحالات بالإمارات إلى 4123 حالة.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. مشيرة إلى شفاء 92 حالة جديدة؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 680 حالة.

كما أعلنت الوزارة حالتَيْ وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات بالإمارات 22 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجِّل 387 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 4123 حالة
سبق

سجَّلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الحالات بالإمارات إلى 4123 حالة.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. مشيرة إلى شفاء 92 حالة جديدة؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 680 حالة.

كما أعلنت الوزارة حالتَيْ وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات بالإمارات 22 حالة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
12:54 AM
اخر تعديل
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:00 AM

الإمارات تسجِّل 387 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 4123 حالة

"الصحة" أعلنت حالتَيْ وفاة ليبلغ عدد الوفيات 22 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجَّلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الحالات بالإمارات إلى 4123 حالة.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. مشيرة إلى شفاء 92 حالة جديدة؛ وهو ما يرفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 680 حالة.

كما أعلنت الوزارة حالتَيْ وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات بالإمارات 22 حالة.

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