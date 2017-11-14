"سجون مكة" تقدّم 8450 نبتة زراعية لأمانة العاصمة المقدسة

في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية

قدمت إدارة سجون منطقة مكة المكرمة، الخميس؛ 8450 نبتة زراعية لأمانة العاصمة المقدسة، في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية.



وقال مدير السجون بالمنطقة اللواء ماجد بن بندر الدويش: إن هذه المبادرة هي الثانية من نوعها، بعد تقديم أكثر من 12 ألف نبتة لصالح أمانة محافظة جدة مطلع نوفمبر الجاري.



وأضاف أن جميع النباتات جرت زراعتها والاهتمام بها من نزلاء المنطقة، في فترة زمنية تقدر بنحو 35 يومًا.



وتحتلّ سجون منطقة مكة الصدارة على مستوى المملكة في زراعة أكثر من 135 ألف زهرة وشتلة نباتات متنوعة، وتفعيل المحميات الزراعية، وفتح خط إنتاج زراعي عن طريق التشغيل الذاتي.