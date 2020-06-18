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مرصد حقوق الإنسان: "الجندرما" التركية قتلت طفلًا سوريًّا وأصابت آخر

عدد السوريين الذين قُتلوا بنيرانهم بلغ 450 مدنيًّا بينهم 79 طفلًا

قُتِل طفل سوري من مدينة معرة النعمان، وأصيبت امرأة وطفل آخر بجروح؛ إثر استهداف عناصر من حرس الحدود التركي لمجموعة أشخاص، تمكنوا الليلة الماضية من اجتياز الشريط الحدودي السوري- التركي من منطقة ريف إدلب.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان نشره اليوم، أن عدد المدنيين السوريين الذين قُتلوا برصاص قوات حرس الحدود التركي "الجندرما" منذ انطلاق الثورة السورية إلى الآن، بلغ 450 مدنيًّا، من بينهم 79 طفلًا دون الثامنة عشرة، و44 مواطنة فوق سن الـ18 عامًا.

حرس الحدود التركي سوريا تركيا

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مرصد حقوق الإنسان: "الجندرما" التركية قتلت طفلًا سوريًّا وأصابت آخر
سبق

قُتِل طفل سوري من مدينة معرة النعمان، وأصيبت امرأة وطفل آخر بجروح؛ إثر استهداف عناصر من حرس الحدود التركي لمجموعة أشخاص، تمكنوا الليلة الماضية من اجتياز الشريط الحدودي السوري- التركي من منطقة ريف إدلب.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان نشره اليوم، أن عدد المدنيين السوريين الذين قُتلوا برصاص قوات حرس الحدود التركي "الجندرما" منذ انطلاق الثورة السورية إلى الآن، بلغ 450 مدنيًّا، من بينهم 79 طفلًا دون الثامنة عشرة، و44 مواطنة فوق سن الـ18 عامًا.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
11:46 AM

مرصد حقوق الإنسان: "الجندرما" التركية قتلت طفلًا سوريًّا وأصابت آخر

عدد السوريين الذين قُتلوا بنيرانهم بلغ 450 مدنيًّا بينهم 79 طفلًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتِل طفل سوري من مدينة معرة النعمان، وأصيبت امرأة وطفل آخر بجروح؛ إثر استهداف عناصر من حرس الحدود التركي لمجموعة أشخاص، تمكنوا الليلة الماضية من اجتياز الشريط الحدودي السوري- التركي من منطقة ريف إدلب.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان نشره اليوم، أن عدد المدنيين السوريين الذين قُتلوا برصاص قوات حرس الحدود التركي "الجندرما" منذ انطلاق الثورة السورية إلى الآن، بلغ 450 مدنيًّا، من بينهم 79 طفلًا دون الثامنة عشرة، و44 مواطنة فوق سن الـ18 عامًا.

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