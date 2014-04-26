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بالفيديو.. تمساح يقتحم ملعب غولف في لويزيانا الأمريكية

اقتحم تمساح ملعب الغولف خلال بطولة "زيوريخ كلاسيك" للعبة التي تستضيفها مدينة نيو أولينز في ولاية لويزيانا الأمريكية بالفترة بين 22 و25 إبريل الجاري.

وتفاجأ الحاضرون بخروج التمساح من نهر المسيسيبي الذي تُقام البطولة على ضفافه، ليتدخل المنظمون بسرعة من خلال أربع عربات غولف لإخراج "الضيف غير المتوقع" بهدوء وحذر، بعد أن رافقته في جولة قصيرة على أرضية الملعب، حتى اقتنع بنهاية الزيارة، وعاد إلى المياه مرة ثانية.

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بالفيديو.. تمساح يقتحم ملعب غولف في لويزيانا الأمريكية
سبق

اقتحم تمساح ملعب الغولف خلال بطولة "زيوريخ كلاسيك" للعبة التي تستضيفها مدينة نيو أولينز في ولاية لويزيانا الأمريكية بالفترة بين 22 و25 إبريل الجاري.

وتفاجأ الحاضرون بخروج التمساح من نهر المسيسيبي الذي تُقام البطولة على ضفافه، ليتدخل المنظمون بسرعة من خلال أربع عربات غولف لإخراج "الضيف غير المتوقع" بهدوء وحذر، بعد أن رافقته في جولة قصيرة على أرضية الملعب، حتى اقتنع بنهاية الزيارة، وعاد إلى المياه مرة ثانية.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
12:05 AM

بالفيديو.. تمساح يقتحم ملعب غولف في لويزيانا الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقتحم تمساح ملعب الغولف خلال بطولة "زيوريخ كلاسيك" للعبة التي تستضيفها مدينة نيو أولينز في ولاية لويزيانا الأمريكية بالفترة بين 22 و25 إبريل الجاري.

وتفاجأ الحاضرون بخروج التمساح من نهر المسيسيبي الذي تُقام البطولة على ضفافه، ليتدخل المنظمون بسرعة من خلال أربع عربات غولف لإخراج "الضيف غير المتوقع" بهدوء وحذر، بعد أن رافقته في جولة قصيرة على أرضية الملعب، حتى اقتنع بنهاية الزيارة، وعاد إلى المياه مرة ثانية.

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