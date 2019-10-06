محمد بن عبدالعزيز يستقبل مديري تعليم "جازان" و"صبيا"

بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، الأحد, مدير عام التعليم في جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي, ومدير التعليم بمحافظة صبيا، ضيف الله بن علي الحازمي, وعددًا من منسوبي الإدارتين والمعلمين والمعلمات الفائزين بجائزة الإدارة للمعلم المتميز, بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

ورحب، الأمير محمد بن عبدالعزيز، بمديري ومنسوبي التعليم بجازان وصبيا, مقدمًا التهنئة للمعلمين المكرمين المتميزين على مستوى الإدارة والمعلمين بوجه عام، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

ونوه بالجهود التي تبذلها الإدارتين والإنجازات والنتائج التي تحققهما في كل عام، متمنيًا للجميع دوام التفوق والسداد لتحقيق كل ما فيه خدمة الوطن في المجالات كافة.

وأكد الأمير محمد بن عبد العزيز، أهمية الدور المناط بالمعلم وبإدارات التعليم وغيرها من الجهات التعليمية والثقافية لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

كما نوه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية، وكل ما يحتاجه أبناء وبنات المنطقة, وجميع مناطق المملكة من خدمات, سائلاً الله تعالى، أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

واستمع أمير المنطقة بالنيابة، لشرح مفصل من مديري التعليم بجازان وصبيا، عن الخدمات التي تقدمها الإدارتان لخدمة أبنائهما وبناتهما الطلاب والطالبات بمختلف المدارس التابعة لهما بجميع المحافظات المراكز والقرى التابعة للمنطقة, وما تحقق من إنجازات ومشروعات تعليمية ونفذته من برامج في مختلف المجالات التعليمية والتربوية.

شهد اللقاء تدشين مبادرة تعليم صبيا "وطني وجه أبيض"، لغرس حب الوطن والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته في نفوس الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم والمجتمع بوجه عام, وإيجاد جيل فاعل يسهم في تعزيز مكانة المملكة سياسيًا واقتصاديًا وإقليميًا، ليكون درعًا واقيًا لوطنه من المهددات الفكرية والأمنية والاجتماعية, ومبادرة تدشين 55 عيادة صحية بالمدارس التابعة لتعليم صبيا, بحضور مدير عام الشؤون الصحية بجازان، الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليونين وسبعمائة ألف ريال.

من جانبهم, أعرب مديرا التعليم بجازان وصبيا، ومدير عام الشؤون الصحية بجازان، عن سعادتهم بلقاء أمير المنطقة بالنيابة، وتكريمه للمعلمين المتميزين في اليوم العالمي للمعلم وتدشين مبادرتي تعليم صبيا, منوهًا بمتابعة أمير المنطقة, ونائبه, ووزير التعليم للطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة.