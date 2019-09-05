قيادات الموهوبين تناقش الفرص والتحديات لحلول أفضل

خلال اللقاء الأول على مستوى المناطق والمحافظات

أقامت وكالة الوزارة للبرامج التعليمية، صباح اليوم، بمقر وزارة التعليم، اللقاء الأول مع مديري ومديرات إدارات الموهوبين بالمناطق والمحافظات.

جاء ذلك، بحضور وكيل الوزارة للبرامج التعليمية، الدكتورة تهاني البيز، ومدير عام الموهوبين، الدكتورة سحر المحمود، وعدد من القيادات ورؤساء الأقسام في إدارات الموهوبين.

ويهدف اللقاء للتعريف بالتوجهات والتطلعات الوزارية الحالية في رعاية الطلبة الموهوبين، واستعراض عدداً من التجارب الناجحة في الميدان التعليمي التي نفذتها الإدارة العامة للموهوبين، ومناقشة الفرص والتحديات والحلول للرقي ببرامج رعاية الموهوبين.

وقالت الدكتورة سحر المحمود، إن اللقاء يأتي لبحث التطلعات والتوجهات المستقبلية لإدارة الموهوبين، والحرص على سماع التجارب الناجحة وإبرازها، ومناقشة التحديات التي تواجه الميدان بشكل مباشر، وفتح النقاش مع الإدارات المختلفة للخروج برؤية مستقبلية لتطوير العمل وإثراءه.