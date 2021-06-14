النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تطبيق إلزامي لكود البناء والتأمين على المباني السكنية ابتداءً من يوليو المقبل

تستهدف هذه الإجراءات تعزيز السلامة والأمان وزيادة الفرص الاستثمارية

كشفت مصادر في قطاع البناء والتشييد عن دخول المرحلة الثالثة من كود البناء السعودي لحيز التنفيذ بداية من شهر يوليو المقبل، وتشمل المرحلة الجديدة من كود البناء المباني السكنية الجديدة وتحت الإنشاء ضمن شروط تشمل تطبيق كود البناء المعتمد في كل منطقة، وتطبيق التأمين الإلزامي على المساكن، والتقيد بالتعامل مع المقاولين المعتمدين من قِبل هيئة المقاولين السعوديين.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل أساس تعزيز السلامة والأمان في المباني السكنية في السوق السعودي وزيادة الفرص الاستثمارية، ويشمل نطاق الكود المباني الجديدة بما فيها التصميم والتشغيل والتنفيذ والصيانة، بالإضافة إلى المباني القديمة التي تضم التوسعة والتعديل والترميم والإزالة.

ويُشارك في تطبيق الكود عددٌ من الجهات ذات العلاقة هي المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تستعرض غدًا الثلاثاء في مؤتمر بالرياض إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشروعات السكنية والبرامج الممكنة من تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.


ويستهدف كود البناء السعودي السلامة والصحة العامة ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت مع توفير سبل حماية الناس والممتلكات وترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكلفة التشغيل.

وتضم حزمة البرامج الممكنة من تطبيق كود البناء درجة الاعتماد للمنشآت وتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز "إتمام" مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها خلال 30 ثانية، بالإضافة إلى "المقاول المعتمد" و "واعد" ورحلة العميل في ترخيص المباني السكنية عبر "بلدي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تطبيق إلزامي لكود البناء والتأمين على المباني السكنية ابتداءً من يوليو المقبل
سبق

كشفت مصادر في قطاع البناء والتشييد عن دخول المرحلة الثالثة من كود البناء السعودي لحيز التنفيذ بداية من شهر يوليو المقبل، وتشمل المرحلة الجديدة من كود البناء المباني السكنية الجديدة وتحت الإنشاء ضمن شروط تشمل تطبيق كود البناء المعتمد في كل منطقة، وتطبيق التأمين الإلزامي على المساكن، والتقيد بالتعامل مع المقاولين المعتمدين من قِبل هيئة المقاولين السعوديين.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل أساس تعزيز السلامة والأمان في المباني السكنية في السوق السعودي وزيادة الفرص الاستثمارية، ويشمل نطاق الكود المباني الجديدة بما فيها التصميم والتشغيل والتنفيذ والصيانة، بالإضافة إلى المباني القديمة التي تضم التوسعة والتعديل والترميم والإزالة.

ويُشارك في تطبيق الكود عددٌ من الجهات ذات العلاقة هي المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تستعرض غدًا الثلاثاء في مؤتمر بالرياض إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشروعات السكنية والبرامج الممكنة من تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.


ويستهدف كود البناء السعودي السلامة والصحة العامة ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت مع توفير سبل حماية الناس والممتلكات وترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكلفة التشغيل.

وتضم حزمة البرامج الممكنة من تطبيق كود البناء درجة الاعتماد للمنشآت وتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز "إتمام" مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها خلال 30 ثانية، بالإضافة إلى "المقاول المعتمد" و "واعد" ورحلة العميل في ترخيص المباني السكنية عبر "بلدي".

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
11:16 PM

تطبيق إلزامي لكود البناء والتأمين على المباني السكنية ابتداءً من يوليو المقبل

تستهدف هذه الإجراءات تعزيز السلامة والأمان وزيادة الفرص الاستثمارية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,164

كشفت مصادر في قطاع البناء والتشييد عن دخول المرحلة الثالثة من كود البناء السعودي لحيز التنفيذ بداية من شهر يوليو المقبل، وتشمل المرحلة الجديدة من كود البناء المباني السكنية الجديدة وتحت الإنشاء ضمن شروط تشمل تطبيق كود البناء المعتمد في كل منطقة، وتطبيق التأمين الإلزامي على المساكن، والتقيد بالتعامل مع المقاولين المعتمدين من قِبل هيئة المقاولين السعوديين.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل أساس تعزيز السلامة والأمان في المباني السكنية في السوق السعودي وزيادة الفرص الاستثمارية، ويشمل نطاق الكود المباني الجديدة بما فيها التصميم والتشغيل والتنفيذ والصيانة، بالإضافة إلى المباني القديمة التي تضم التوسعة والتعديل والترميم والإزالة.

ويُشارك في تطبيق الكود عددٌ من الجهات ذات العلاقة هي المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تستعرض غدًا الثلاثاء في مؤتمر بالرياض إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشروعات السكنية والبرامج الممكنة من تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.


ويستهدف كود البناء السعودي السلامة والصحة العامة ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت مع توفير سبل حماية الناس والممتلكات وترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكلفة التشغيل.

وتضم حزمة البرامج الممكنة من تطبيق كود البناء درجة الاعتماد للمنشآت وتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز "إتمام" مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها خلال 30 ثانية، بالإضافة إلى "المقاول المعتمد" و "واعد" ورحلة العميل في ترخيص المباني السكنية عبر "بلدي".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,570
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,079
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,774

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة