النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1091 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو.. التوافد على صحن المطاف ما زال مستمرًّا وفق خطط ومسارات محددة

تطبيق كبير للإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا" وتواجد أمني وسط الحجيج

أفاد مراسل قناة الإخبارية بالحرم المكي، بأن ضيوف الرحمن ما زالوا يتوافدون على صحن المطاف لأداء طواف الإفاضة في يوم الحج الأكبر.

ووصف المراسل الفرحة الاستثنائية البادية على محيا ضيوف الرحمن الذين قبلهم الله لأداء الفريضة هذا العام، لافتًا إلى وجود روحانية عالية جدًّا بعيون الحجيج، وسط تواجد كبير للجهات الأمنية وتنظيم محكم وفق مسارات محددة عملًا بالإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على تطبيق التباعد بين الحجاج وفق توجيهات الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب "الإخبارية" يتمركز المراقبون الصحيون بجانب كافة الجهات المعنية سواء متطوعي الهلال الأحمر ومستشفيات المشاعر والدفاع المدني وغيرهم بداخل الحرم لمتابعة كل احتياجات الحجاج وحرصًا على سلامتهم، وسط تعاون وتكامل كبير لتسهيل مهام ضيوف الرحمن.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو.. التوافد على صحن المطاف ما زال مستمرًّا وفق خطط ومسارات محددة
سبق

أفاد مراسل قناة الإخبارية بالحرم المكي، بأن ضيوف الرحمن ما زالوا يتوافدون على صحن المطاف لأداء طواف الإفاضة في يوم الحج الأكبر.

ووصف المراسل الفرحة الاستثنائية البادية على محيا ضيوف الرحمن الذين قبلهم الله لأداء الفريضة هذا العام، لافتًا إلى وجود روحانية عالية جدًّا بعيون الحجيج، وسط تواجد كبير للجهات الأمنية وتنظيم محكم وفق مسارات محددة عملًا بالإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على تطبيق التباعد بين الحجاج وفق توجيهات الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب "الإخبارية" يتمركز المراقبون الصحيون بجانب كافة الجهات المعنية سواء متطوعي الهلال الأحمر ومستشفيات المشاعر والدفاع المدني وغيرهم بداخل الحرم لمتابعة كل احتياجات الحجاج وحرصًا على سلامتهم، وسط تعاون وتكامل كبير لتسهيل مهام ضيوف الرحمن.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
01:00 PM
اخر تعديل
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
04:06 PM

فيديو.. التوافد على صحن المطاف ما زال مستمرًّا وفق خطط ومسارات محددة

تطبيق كبير للإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا" وتواجد أمني وسط الحجيج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,089

أفاد مراسل قناة الإخبارية بالحرم المكي، بأن ضيوف الرحمن ما زالوا يتوافدون على صحن المطاف لأداء طواف الإفاضة في يوم الحج الأكبر.

ووصف المراسل الفرحة الاستثنائية البادية على محيا ضيوف الرحمن الذين قبلهم الله لأداء الفريضة هذا العام، لافتًا إلى وجود روحانية عالية جدًّا بعيون الحجيج، وسط تواجد كبير للجهات الأمنية وتنظيم محكم وفق مسارات محددة عملًا بالإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على تطبيق التباعد بين الحجاج وفق توجيهات الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا.

وبحسب "الإخبارية" يتمركز المراقبون الصحيون بجانب كافة الجهات المعنية سواء متطوعي الهلال الأحمر ومستشفيات المشاعر والدفاع المدني وغيرهم بداخل الحرم لمتابعة كل احتياجات الحجاج وحرصًا على سلامتهم، وسط تعاون وتكامل كبير لتسهيل مهام ضيوف الرحمن.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,998
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,106
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,439
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,908

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة