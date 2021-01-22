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"فلكية جدة": "الشعرى" ومرافقه يظهران في سماء السعودية

هو الألمع.. وكتلته ضعف "الشمس" ويُعرف باسم "نجم الكلب"

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة؛ أن نجم الشعرى يرصد خلال ليالي الشتاء الباردة، وهو يعرف كذلك باسم "نجم الكلب".

وقال "أبوزاهرة": هذا النجم يعد الألمع في السماء، وتبلغ كتلته تقريباً ضعف كتلة الشمس، و26 مرة أكثر سطوعاً، وهو مشاهَد بسهولة بالعين المجردة، طوال اليل، في هذا الوقت من العام، بسماء السعودية والوطن العربي.

وأضاف: نجم الشعرى يمتلك مرافقاً يسمّى "جرو نجم الكلب" وظهر في هذه الصورة بالقرب من الشعرى بوساطة تلسكوب كاسر مقاس تسع بوصات، وذلك مساء الأربعاء 20 يناير 2021.

وأردف: "الجرو رفيق الشعرى" عبارة عن نجم قزم أبيض شديد الكثافة اكتُشف عام 1862، يمتلك كتلة مثل كتلة الشمس في كرة بحجم الأرض تقريباً، وهو أخفت بعشرة آلاف مرة من الشعرى، ويدور حوله على المسافة نفسها التي يدور بها كوكب أورانوس حول الشمس، لذلك من الصعب العثور عليه.

وتابع "أبوزاهرة": الآن، هو الوقت المناسب لرؤية نجم الجرو وهو يتحرّك في مداره الإهليلجي بالقرب من أقصى زاوية استطالة؛ تفصله عن الشعرى خلال السنوات القليلة المقبلة، لذلك في حال كانت أحوال الطقس مستقرة في مدينتك والسماء صافية عندها من الممكن رؤية مرافق الشعرى باستخدام تلسكوب صغير مقاس ست بوصات.

فلكية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": "الشعرى" ومرافقه يظهران في سماء السعودية
سبق

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة؛ أن نجم الشعرى يرصد خلال ليالي الشتاء الباردة، وهو يعرف كذلك باسم "نجم الكلب".

وقال "أبوزاهرة": هذا النجم يعد الألمع في السماء، وتبلغ كتلته تقريباً ضعف كتلة الشمس، و26 مرة أكثر سطوعاً، وهو مشاهَد بسهولة بالعين المجردة، طوال اليل، في هذا الوقت من العام، بسماء السعودية والوطن العربي.

وأضاف: نجم الشعرى يمتلك مرافقاً يسمّى "جرو نجم الكلب" وظهر في هذه الصورة بالقرب من الشعرى بوساطة تلسكوب كاسر مقاس تسع بوصات، وذلك مساء الأربعاء 20 يناير 2021.

وأردف: "الجرو رفيق الشعرى" عبارة عن نجم قزم أبيض شديد الكثافة اكتُشف عام 1862، يمتلك كتلة مثل كتلة الشمس في كرة بحجم الأرض تقريباً، وهو أخفت بعشرة آلاف مرة من الشعرى، ويدور حوله على المسافة نفسها التي يدور بها كوكب أورانوس حول الشمس، لذلك من الصعب العثور عليه.

وتابع "أبوزاهرة": الآن، هو الوقت المناسب لرؤية نجم الجرو وهو يتحرّك في مداره الإهليلجي بالقرب من أقصى زاوية استطالة؛ تفصله عن الشعرى خلال السنوات القليلة المقبلة، لذلك في حال كانت أحوال الطقس مستقرة في مدينتك والسماء صافية عندها من الممكن رؤية مرافق الشعرى باستخدام تلسكوب صغير مقاس ست بوصات.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
01:32 PM

"فلكية جدة": "الشعرى" ومرافقه يظهران في سماء السعودية

هو الألمع.. وكتلته ضعف "الشمس" ويُعرف باسم "نجم الكلب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة؛ أن نجم الشعرى يرصد خلال ليالي الشتاء الباردة، وهو يعرف كذلك باسم "نجم الكلب".

وقال "أبوزاهرة": هذا النجم يعد الألمع في السماء، وتبلغ كتلته تقريباً ضعف كتلة الشمس، و26 مرة أكثر سطوعاً، وهو مشاهَد بسهولة بالعين المجردة، طوال اليل، في هذا الوقت من العام، بسماء السعودية والوطن العربي.

وأضاف: نجم الشعرى يمتلك مرافقاً يسمّى "جرو نجم الكلب" وظهر في هذه الصورة بالقرب من الشعرى بوساطة تلسكوب كاسر مقاس تسع بوصات، وذلك مساء الأربعاء 20 يناير 2021.

وأردف: "الجرو رفيق الشعرى" عبارة عن نجم قزم أبيض شديد الكثافة اكتُشف عام 1862، يمتلك كتلة مثل كتلة الشمس في كرة بحجم الأرض تقريباً، وهو أخفت بعشرة آلاف مرة من الشعرى، ويدور حوله على المسافة نفسها التي يدور بها كوكب أورانوس حول الشمس، لذلك من الصعب العثور عليه.

وتابع "أبوزاهرة": الآن، هو الوقت المناسب لرؤية نجم الجرو وهو يتحرّك في مداره الإهليلجي بالقرب من أقصى زاوية استطالة؛ تفصله عن الشعرى خلال السنوات القليلة المقبلة، لذلك في حال كانت أحوال الطقس مستقرة في مدينتك والسماء صافية عندها من الممكن رؤية مرافق الشعرى باستخدام تلسكوب صغير مقاس ست بوصات.

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