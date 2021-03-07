النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 357 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 314 خلال الـ24 ساعة الماضية

في فبراير.. أكثر من 35 ألف بطاقة تقاعدية مصدّرة و24 ألف تحميل للتطبيق

"التقاعد": بلغ عدد مرات التحميل الجديدة للتطبيق أكثر من 24 ألف تحميل

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في إحصاءاتها الشهرية حول خدماتها المقدمة لعملائها عبر البوابة الإلكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية خلال شهر فبراير من العام 2021م عن إصدارها لأكثر من 105 آلاف تعريف بالمعاش، وأكثر من 35 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية، فيما بلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق التقاعد أكثر من 24 ألف تحميل.
وفي مسار البوابة الإلكترونية بلغ عدد زوار الموقع أكثر من 480 ألف زائر، والمسجلين في الخدمات الإلكترونية أكثر من 11.5 ألف مسجل جديد، فيما أنجزت أكثر من 30 ألف معاملة تقاعدية.
كما استقبلت عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء أكثر من 38.5 ألف مكالمة من مختلف العملاء على مدار الأسبوع، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حسابها في تويتر، فيما بلغ مجموع المعاشات التقاعدية 6 مليارات وتسعمائة مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لحوالي مليون ومائتين ألف متقاعد ومستفيد.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد مستمرة في تحقيق منجزات التحول الرقمي أحد مستهدفات إستراتيجية المؤسسة 2023، والذي يعنى بأتمته الإجراءات وتعزيز الحوكمة الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة العملاء، وذلك بتدشينها مطلع الشهر منصة ميثاق وخدمات المشتركين والتي تتوجه من خلالهما المؤسسة إلى عملائها من الجهات الحكومية وموظفي القطاع العام، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات التقاعدية وحفظ حقوق المشتركين والمساهمة في رفع الوعي لدى الجهات الحكومية في الحقوق التقاعدية لمشتركيهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في فبراير.. أكثر من 35 ألف بطاقة تقاعدية مصدّرة و24 ألف تحميل للتطبيق
سبق

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في إحصاءاتها الشهرية حول خدماتها المقدمة لعملائها عبر البوابة الإلكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية خلال شهر فبراير من العام 2021م عن إصدارها لأكثر من 105 آلاف تعريف بالمعاش، وأكثر من 35 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية، فيما بلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق التقاعد أكثر من 24 ألف تحميل.
وفي مسار البوابة الإلكترونية بلغ عدد زوار الموقع أكثر من 480 ألف زائر، والمسجلين في الخدمات الإلكترونية أكثر من 11.5 ألف مسجل جديد، فيما أنجزت أكثر من 30 ألف معاملة تقاعدية.
كما استقبلت عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء أكثر من 38.5 ألف مكالمة من مختلف العملاء على مدار الأسبوع، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حسابها في تويتر، فيما بلغ مجموع المعاشات التقاعدية 6 مليارات وتسعمائة مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لحوالي مليون ومائتين ألف متقاعد ومستفيد.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد مستمرة في تحقيق منجزات التحول الرقمي أحد مستهدفات إستراتيجية المؤسسة 2023، والذي يعنى بأتمته الإجراءات وتعزيز الحوكمة الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة العملاء، وذلك بتدشينها مطلع الشهر منصة ميثاق وخدمات المشتركين والتي تتوجه من خلالهما المؤسسة إلى عملائها من الجهات الحكومية وموظفي القطاع العام، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات التقاعدية وحفظ حقوق المشتركين والمساهمة في رفع الوعي لدى الجهات الحكومية في الحقوق التقاعدية لمشتركيهم.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
03:36 PM

في فبراير.. أكثر من 35 ألف بطاقة تقاعدية مصدّرة و24 ألف تحميل للتطبيق

"التقاعد": بلغ عدد مرات التحميل الجديدة للتطبيق أكثر من 24 ألف تحميل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
720

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في إحصاءاتها الشهرية حول خدماتها المقدمة لعملائها عبر البوابة الإلكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية خلال شهر فبراير من العام 2021م عن إصدارها لأكثر من 105 آلاف تعريف بالمعاش، وأكثر من 35 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية، فيما بلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق التقاعد أكثر من 24 ألف تحميل.
وفي مسار البوابة الإلكترونية بلغ عدد زوار الموقع أكثر من 480 ألف زائر، والمسجلين في الخدمات الإلكترونية أكثر من 11.5 ألف مسجل جديد، فيما أنجزت أكثر من 30 ألف معاملة تقاعدية.
كما استقبلت عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء أكثر من 38.5 ألف مكالمة من مختلف العملاء على مدار الأسبوع، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حسابها في تويتر، فيما بلغ مجموع المعاشات التقاعدية 6 مليارات وتسعمائة مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لحوالي مليون ومائتين ألف متقاعد ومستفيد.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد مستمرة في تحقيق منجزات التحول الرقمي أحد مستهدفات إستراتيجية المؤسسة 2023، والذي يعنى بأتمته الإجراءات وتعزيز الحوكمة الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة العملاء، وذلك بتدشينها مطلع الشهر منصة ميثاق وخدمات المشتركين والتي تتوجه من خلالهما المؤسسة إلى عملائها من الجهات الحكومية وموظفي القطاع العام، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات التقاعدية وحفظ حقوق المشتركين والمساهمة في رفع الوعي لدى الجهات الحكومية في الحقوق التقاعدية لمشتركيهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,777
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,998
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,651
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,116

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة